Бойовики 9 разів порушили режим тиші, двоє українських військових поранені – штаб ООС

Російські гібридні війська дев’ять разів за добу порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил 22 жовтня. За даними штабу, один із обстрілів був здійснений із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Золотого-4, з мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 100 міліметрів – біля Красногорівки.

«У бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Наші позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети. Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів», – йдеться у зведенні.

Внаслідок обстрілів один військовий ООС був поранений, ще один – зазнав бойового травмування. Як зазначають у штабі, постраждалих військових госпіталізували, їхній стан задовільний.

«Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – додають у пресслужбі ООС.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» заявило про обстріл окупованої території Збройними силам України. Об’єктивних підтверджень цієї інформації наразі немає. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило наразі заяв про перебіг бойових дій 22 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.