Рада обрала Корнієнка першим віцеспікером

Верховна Рада України обрала представника фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка першим заступником голови парламенту. Таке рішення на засіданні Верховної Ради 19 жовтня підтримали 256 народних депутатів, здебільшого від владної фракції «Слуга народу», за необхідних 226.

Корнієнко є головою партії «Слуга народу» і першим заступником голови однойменної фракції в парламенті.

Верховна Рада 8 жовтня почала розгляд питання про обрання першого заступника голови Верховної Ради. Було дві кандидатури на цю посаду – від фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко і від фракції «Європейська солідарність» Софія Федина. Її кандидатуру на рейтинговому голосуванні 19 жовтня підтримали 73 депутатів, Корнієнка – 248.

Депутати 8 жовтня затвердили регламент розгляду цього кадрового питання, проте потім вирішили закрити засідання.

7 жовтня парламент відправив у відставку голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Спікером парламенту наступного дня обрали Руслана Стефанчука, який обіймав посаду першого заступника голови Верховної Ради.