Стефанчук став головою Верховної Ради України. Все, що про нього відомо

Народні депутати проголосували за призначення Руслана Стефанчука головою Верховної Ради України. Він був обраний до парламенту 9-го скликання за списком партії «Слуга народу» і одразу отримав посаду першого заступника спікера. Як Стефанчук зробив кар'єру, де ще працював та яким майном володіє? Про це розповідає Радіо Свобода.

Руслан Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі. Але виріс він у Хмельницькому, де в 1992 році закінчив школу.

Після школи Стефанчук навчався одночасно у двох вишах: у Хмельницькому інституті регіонального управління та права і в Технологічному університеті Поділля. У 1997 році він отримав дві спеціальності: юриста і менеджера.

Під час навчання брав участь у КВН. У 1996 році познайомився з нинішнім главою держави.

2000 року, після аспірантури, Руслан Стефанчук отримав звання кандидата юридичних наук, а ще через вісім років захистив і докторську дисертацію. У 2009 році Стефанчук став членом-кореспондентом Національної академії правових наук.

Входив до складу Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член Навчально-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України. Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з розробки Концепції розвитку юридичної освіти в Україні.

Співпрацював з редакціями фахових видань: Law of Ukrainе, «Право України», «Університетські наукові записки».

Кар’єра

До 2005 року Руслан Стефанчук займався адвокатською діяльністю.

З 2005 до 2011 року працював проректором з наукової роботи Хмельницького університету управління і права.

2006-го балотувався до Хмельницької міської ради за списком УРП «Собор».

У 2006–2007 роках на громадських засадах був помічником народного депутата з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Анатолія Матвієнка.

З 2011-го по 2013-й завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.

У 2013–2014 роках був завідувачем кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права.

У 2014–2016 роках працював у Національній академії прокуратури України.

Крім того, Стефанчук був радником з питань інтелектуальної власності у віцепрем'єр-міністра Степана Кубіва в уряді Володимира Гройсмана.

2016 року став проректором з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У 2017 році брав участь у конкурсі на заміщення посади судді у Верховному суді.

2019 року приєднався до штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. Руслан Стефанчук став ідеологом виборчої кампанії.

2019 року отримав посаду радника президента України та представника глави держави у Верховній Раді.

З 29 серпня 2019 року – народний депутат України за списком партії «Слуга народу» та перший заступник голови Верховної Ради України.

Громадська діяльність

Руслан Стефанчук є членом кількох громадських організацій: Асоціації університетів, Асоціації цивілістів, «Юридичної освіти», правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса, Благодійного фонду «Братство меценатів «Благодійники Вітчизни», а також Хмельницького обласного КВН-клубу «Три товстуни».

Стефанчук також очолює «Лігу професорів права, докторів юридичних наук та докторів філософії в галузі права», Волонтерський ініціативний рух «Інтелектуальна Україна» та Асоціацію випускників Хмельницького університету управління та права.

Сім'я та статки

Дружина – Марина Стефанчук – за освітою юрист. Викладає в економічних закладах вищої освіти Києва та Тернополя. Подружжя виховує двох дітей: сина Олеся і дочку Злату.

Згідно з декларацією, Руслан Стефанчук має дві ділянки землі загальною площею в 6000 квадратних метрів. Одна ділянка розташована в селі Слобідка на Хмельниччині, друга – у селі Білогородка під Києвом.

Стефанчук володіє двома квартирами у Хмельницькому. Ще одна квартира у селищі Ярмолинці Хмельницької області належить його дружині.

Автомобільний парк подружжя Стефанчуків складається з двох машин: Renault Koleos 2012 випуску та Renault Captur 2015 року.

Банківських рахунку, згідно з декларацією, подружжя не має.

У Києві, за повідомленнями ЗМІ, Руслан Стефанчук оселився у квартирі, зареєстрованій на матір дружини. Навколо цього у 2020 році виник скандал. Стефанчук оформив в оренду квартиру тещі та отримав за це компенсацію. Пізніше він запевняв в інтерв'ю Радіо Свобода, що повернув кошти, надані йому як компенсацію за оренду житла у тещі.