Рада цього тижня заслухає голову МОЗ

Верховна Рада України під час Години запитань до уряду 22 жовтня заслухає міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Про це під час погоджувальної ради 18 жовтня повідомив спікер Руслан Стефанчук.

За його словами, міністр доповість щодо карантинних заходів, виконання плану вакцинації від коронавірусної хвороби і захисту всіх систем життєдіяльності України від негативних наслідків пандемії.

Після цього депутати зможуть поставити запитання й іншим урядовцям.

Раніше у МОЗ заявили, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки, встановлений у п’яти областях України, найближчим часом може розширитися і на низку інших регіонів через зростання рівня захворюваності на COVID-19.