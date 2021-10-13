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Стефанчук повідомив, коли парламент обере першого заступника голови ВР

Є дві кандидатури на посаду першого віцеспікера – від фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко і від фракції «Європейська солідарність» Софія Федина

Парламент обере першого заступника голови Верховної Ради, у вівторок, 19 жовтня, повідомив спікер Руслан Стефанчук.

«Ми зупинили роботу в п’ятницю. У вівторок ми одразу почнемо з продовження цього питання, воно займе десь годину-півтори, і після цього ми зможемо отримати першого віцеспікера», – сказав голова Верховної Ради.

8 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд питання про обрання першого заступника голови Верховної Ради. Є дві кандидатури на цю посаду – від фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко і від фракції «Європейська солідарність» Софія Федина.

Депутати затвердили регламент розгляду цього кадрового питання, проте потім вирішили закрити засідання. ВР не може розпочати розгляд іншого питання без завершення розгляду попереднього, а перше пленарне засідання після 8 жовтня – 19 жовтня.

Руслан Стефанчук став головою Верховної Ради – відео
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Руслан Стефанчук став головою Верховної Ради – відео

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7 жовтня парламент відправив у відставку голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Спікером парламенту наступного дня обрали Руслана Стефанчука, який обіймав посаду першого заступника голови Верховної Ради.

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