Німеччина: «Зелені» заявили про готовність до переговорів про коаліцію

Делегати партійної конференції «Зелених» в Берліні в неділю проголосували за початок переговорів з про формування коаліції з Вільною демократичною партію.

Раніше про готовність почати перемовини заявили соціал-демократи. За їх підсумками лідер СДПН Олаф Шольц може змінити Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини.

Коаліцію «світлофор», названу так за партійними кольорами її учасників, має очолити СДПН, яка зайняла перше місце за підсумками вересневих виборів.

Остаточну коаліційну угоду, яку Шольц сподівається укласти до католицького Різдва, знову винесуть загальнопартійне голосування «Зелених».

Вільна демократична партія поки не дала офіційної згоди.

Шольц нині обіймає посади міністра фінансів і віцеканцлера в уряді, який складається з ХДС/ХСС Меркель і СДПН. У п’ятницю Шольц оголосив, що він і лідери «Зелених» і ВДП мають намір перейти до офіційних переговорів про формування коаліції.

«Зелені» та ВДП залишили за собою можливість звернутися до ХДС/ХСС, яка була при владі останні 16 років, якщо переговори з СДПН зірвуться.

Опитування продемонстрували, що більшість виборців підтримують альянс «світлофор».