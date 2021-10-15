Німеччина: три партії наблизилися до формування нового уряду

У Німеччині соціал-демократи (СДПН), «Зелені» та Вільна демократична партія наблизилися до формування нового уряду. За підсумками попередніх переговорів, що розпочалися після недавніх виборів до бундестагу, лідери трьох партій виступили за початок формальних переговорів про створення владної коаліції та її можливу програму.

Про це заявив 15 жовтня імовірний майбутній канцлер, лідер СДПН Олаф Шольц.

Агентство Reuters публікує уривки з проєкту програми можливого уряду. Як і очікувалося, велика увага в ньому приділяється екологічній проблематиці, зокрема, розвитку енергетики, заснованої на відновлюваних джерелах енергії. Поставлено мету до 2030 року відмовитися від вугілля в енергетиці. Проєкт передбачає підвищення мінімальної зарплати до 12 євро на годину і відмову від підвищення пенсійного віку.

За підсумками виборів до бундестагу соціал-демократи посіли перше місце, випередивши християнських демократів, з якими вони зараз складають коаліцію. Розподіл сил у парламенті такий, що можливе або продовження «великої коаліції», проти чого виступають як СДПН, так і ХДС/ХСС, або ж коаліція за участю «Зелених» і «Вільних демократів». Ці партії можуть вступити в угоду як з СДПН, так і з ХДС/ХСС, проте шанси соціал-демократів на те, що провідною силою майбутньої владної коаліції стануть саме вони, істотно вищі як у переможця виборів.

Раніше Шольц заявляв, що сподівається сформувати уряд, який прийде на зміну кабінету Анґели Меркель, ще до Нового року.