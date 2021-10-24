У Запоріжжі вшанували пам’ять загиблих на Донбасі невідомих бійців

24 жовтня на Кушугумському цвинтарі під Запоріжжям відбулася акція вшанування загиблих в зоні бойових дій на Донбасі неідентифікованих українських військових. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На кладовищі відбулася панахида за загиблими. Учасники акції також вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих на Донбасі українських бійців та підняли на їхню честь національний та червоно-чорний прапор на встановленому нещодавно громадськістю флагштоку.

«На шану наших полеглих воїнів будемо підіймати наші прапори – національний і бойовий, червоно-чорний. Ідея (поставити флагшток для прапорів – ред.) виникла торік. Слухав радіопередачу. Передача була присвячена Іловайській трагедії. І там волонтер з Києва підійняв проблему ідентифікації бійців і сказав таке: «Хлопці, у вас в Запоріжжі на Кушугумському кладовищі навіть прапора нема для своїх бійців. На Старобільському є, на Краснопільському є. В Запоріжжі нічого нема. Вшануйте своїх воїнів – встановіть прапор». Більше року роботи – і з однодумцями встановили цей прапоротримач», – розповів ініціатор акції Артем Литвинов.

До акції вшанування загиблих долучилися запорізькі активісти, волонтери, ветерани війни на Донбасі. В заході взяли участь також волонтери з Києва, які, зокрема, займаються питаннями ідентифікації невідомих українських військових.

«У нас таких кладовища три. Це у вас, Кушугумське, Краснопільське, військовий сектор в Дніпрі, і Старобільське кладовище. Головне для чого я приїхав? Підтримати це одне. А ще хочу сказати владі, що роботи по ідентифікації практично не має. Тобто ми приїхали в цьому році, порахували – 69 невідомих тут поховано. В тому році така ж сама цифра була, тобто за рік нічого не відбулося», – каже волонтер Павло Нетесьов, який спеціально приїхав до Запоріжжя на акцію вшанування.

Наразі запорізькі ветерани і волонтери виступають з ініціативою створення на Кушугумському цвинтарі спеціального меморіалу.

«Знову бачимо волонтерську справу, справу небайдужих, справу, яка може трохи затягнулася, але вона буде подовжуватись. Дуже сподіваємося, що буде продовження. Є проекти невеликого меморіального комплексу. Є робочі проекти. Треба рішення. Щоб місто чи область підтримали встановлення на цьому святому місці цього комплексу. М вже виграли свій конкурс (Андрій Сидоренко переміг у конкурсі на кращий проект пам’ятника захисникам України в Запоріжжі – ред.) в центрі міста на майдані Волі. Йде робочий процес. Це мабуть наступне буде наше завдання, аби тут були ті речі, котрі хоч якось відзначать людей, які віддали все максимально можливе Україні – це життя», – розповів ветеран війни на Донбасі Андрій «Дизайнер» Сидоренко, який долучився до роботи зі встановлення на цвинтарі флаштоку.

На Кушугумському цвинтарі протягом 2014-2015 року поховані 118 невідомих військовослужбовців, які загинули під час конфлікту на сході України. Поряд з ними також похований боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади Олександр Пивоваров. Він згорів у підбитому противником БТРі, що виїздив із Донецького аеропорту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.