МОЗ повідомляє про третій поспіль рекорд вакцинації від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що зростання темпів вакцинації залишається рекордним – за добу 22 жовтня дозу препарату від коронавірусної інфекції нового типу отримали 289 468 людей. Попередні досягнення також зафіксовані цього тижня, 20 і 21 жовтня.

Одну дозу минулої доби отримали 203 265, повністю імунізовані – 86 203 людини.

Усього в Україні завершили вакцинацію 6 915 377 людей, Україна має за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня становили невакциновані.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.