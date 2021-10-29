У Дніпрі підприємці провели автопробіг проти «подвійних стандартів» епідбезпеки

У Дніпрі представники малого та середнього бізнесу провели автопробіг проти «подвійних стандартів» епідемічної безпеки у «червоній» зоні карантину. У заході взяло участь близько пів сотні машин.

Як розповіла Радіо Свобода організаторка акції Наталія Еншокулова, у «червоній» зоні, в якій наразі перебуває регіон, робота магазинів, які продають непродуктові товари, обмежена: персонал і відвідувачі повинні мати сертифікат про повну вакцинацію, тобто щеплення двома дозами вакцини. Водночас для проїзду в транспорті, зокрема міжобласних автобусах та на залізниці, достатньо документу про щеплення однією дозою, каже вона.

«Рітейл, – а саме магазини, які продають одяг, взуття, аксесуари тощо, – не можуть працювати на повну. Наш бізнес заганяють у нулі. Після посилення карантинних вимог потік відвідувачів скоротився вдесятеро. Зараз у нас у магазинах по одному-два продажі на день, приблизно на 500 гривень, а оренда складає півтори тисячі гривень на день. Чому в продуктових магазинах, аптеках, на пошті приймають повністю нещеплених покупців, а в магазинах промтоварів вимагають повної вакцинації? Так не можна», – сказала Радіо Свобода підприємиця.

Учасники автопробігу склали петицію до президента та парламенту, де вимагають дозволити підприємцям працювати за умови першого щеплення, зняти з підприємців відповідальність за ковід-сертифікати у відвідувачів, запровадити податкові пільги для тих, чий бізнес потерпає від збитків після посилення карантинних вимог.

Як зазначила організаторка, петицію віддали до міської та обласної рад, щоб ті передали їх до органів державної влади. Коментарів від місцевих посадовців пікетувальники не отримали.

З 18 жовтня Дніпропетровщина перебуває в «червоній» зоні епіднебезпеки. Упродовж останніх тижнів Дніпропетровщина входить до трійки областей-лідерів за кількістю виявлених хворих, це від однієї до двох тисяч випадків на добу. За офіційними даними МОЗ, наразі за добу в області через ускладнення COVID-19 помирає пів сотні людей.