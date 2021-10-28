«Червоний» рівень у Києві: КМДА оприлюднила перелік обмежень

Київська міська державна адміністрація оголосила про «червоний» рівень епідемічної небезпеки в місті через поширення коронавірусної хвороби.

За повідомленням, таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Відтак з опівночі 1 листопада в Києві заборонено, зокрема:

перевезення повнолітніх пасажирів громадським транспортом, у тому числі метро, без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на антиген, зробленого в межах 72 годин, «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката або документа про одужання

перевезення більшої кількості пасажирів наземним громадським транспортом, ніж передбачено технічною характеристикою транспорту

відвідування торговельно-розважальних центрів неповнолітніми без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест, експрес-тест на антиген, «зелений» COVID-сертифікат або документ про одужання

відвідувати без захисних масок медичні та навчальні заклади, користуватися підземними переходами, зупинками громадського транспорту та іншими місцями загального користування, якщо немає можливості зберігати фізичну дистанцію не менше 1 метра

працювати закладам громадського харчування, окрім доставки та замовлень навинос (у цьому разі відвідувачі та працівники повинні мати негативні тести, «зелений» ковід-сертифікати чи документ про одужання

проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків

Хостели можуть працювати за умови наявності в клієнтів та працівників негативного тесту, ковід-сертифікату чи документу про одужання. Ці ж документи є умовою для відвідування закладів соціального захисту сторонніми особами.

Користуватися спортивними залами та басейнами можуть тільки спортсмени національних збірних та їхні тренери за наявності «ковідних» документів. Офіційні спортивні заходи повинні проходити без глядачів.

Крім того, столичні заклади освіти з 1 листопада мають перейти на дистанційний режим. Дитячі садки можуть працювати, якщо всі працівники мають підтвердження повної вакцинації.

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Мер Києва Віталій Кличко раніше 28 жовтня на терміновому онлайн-брифінгу звернувся до уряду з проханням про запровадження у столиці «червоного рівня» епіднебезпеки через збільшення кількості хворих на COVID-19.

У Києві за минулу добу виявили 1 451 хворого на COVID-19, 39 людей померли. Усього за період пандемії в Києві підтверджено 255 788 випадків хвороби, померли 6030 людей.