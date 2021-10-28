Пластикові маски на співробітниках сфери обслуговування не є засобом індивідуального захисту – ЦГЗ

Захисні маски із прозорого пластику, які подекуди використовують співробітники сфери громадського харчування та обслуговування замість звичайних медичних масок, не вважаються засобом індивідуального захисту, повідомив у фейсбуці Центр громадського здоров’я.

«Прозорі пластикові захисні маски через особливості своєї конструкції, а саме нещільне прилягання до обличчя, створюють лише ілюзію захисту, бо лише частково закривають обличчя на рівні рота, а тому їх використання наражає на небезпеку і користувача, і оточуючих», – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

У відомстві наголошують: пластикові маски не належать до засобів індивідуального захисту.

«Вони не можуть замінити використання захисних медичних масок чи захисних щитків», – вказують фахівці і закликають використовувати «правильні» маски, які мають закривати рот і ніс, а також продовжувати використовувати їх навіть після отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу.

В Україні ігнорування норми щодо наявності захисної маски в умовах карантину передбачає штраф від 170 до 255 гривень.