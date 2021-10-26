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Новини | Коронавірус

За місяць посиленого карантину поліція виписала понад 40 тисяч штрафів через відсутність маски

Ігнорування норми щодо наявності захисної маски передбачає штраф від 170 до 255 гривень

Із 23 вересня до 25 жовтня правоохоронці склали 4888 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 40 581 постанову через перебування осіб у громадських місцях без захисних масок, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я з посиланням на дані Нацполіції.

Адміністративні протоколи склали переважно щодо юридичних осіб, вказують у відомстві.

Із 23 вересня на території України встановили «жовтий» рівень епіднебезпеки. Станом на 26 жовтня вісім областей перебувають у «червоній» зоні епіднебезпеки.

Порушення правил щодо карантину тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян це від 17 до 34 тисячі гривень, для посадових осіб – від 34 до 170 тисячі гривень. Ігнорування норми щодо наявності захисної маски передбачає штраф від 170 до 255 гривень.

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