«Ця хвиля – хвиля невакцинованих людей». Очільник Миколаївщини та віцемер Херсона – про боротьбу з коронавірусом в Україні

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, зафіксували добовий рекорд захворюваності: 26 тисяч 71 новий випадок COVID-19 (у тому числі 1830 серед дітей і 477 – серед медпрацівників). За кількістю нових інфікувань країна посідає шосте місце у світі та четверте у Європі, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

У «ковідних» відділеннях деяких українських лікарень не вистачає медичного кисню. Зупинилося одне з підприємств, яке виробляло цей життєво важливий газ, повідомив «Українській правді» міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Кисень довелося купувати у Польщі.

В ефірі телеканалу «Настоящее время» голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім та віцемер Херсону Роман Головня визнали проблеми з поставками кисню та прокоментували статистику захворюваності.

Фото: mkrada.gov.ua, miskrada.kherson.ua

Віталій Кім (Миколаївська область): Зараз у нас заповненість ліжко-місць [у лікарнях] – 72,3%. Кисень у нас є, був перебій із постачальником, але ми це питання вирішили – усі лікарні забезпечені киснем. Ми поповнюємо запаси, ми не маємо запасів на місяць, на два, тому що споживання кисню в рази більше, ніж торік. Ми заповнюємо ті ємності, які ми маємо, раз на тиждень, іноді двічі на тиждень, деякі лікарні працюють на резервних балонах.

Щодо кисню проблема досить складна, як і по всій Україні. Але на сьогодні ми забезпечуємо ці поставки в ручному режимі

Роман Головня (Херсон): Безпосередньо у місті заповненість ліжко-місць – 95%. У районних лікарнях у радіусі 20 кілометрів від міста – 75-80%. Щодо кисню проблема досить складна, як і по всій Україні. Але на сьогодні ми забезпечуємо ці поставки в ручному режимі, безпосередньо домовляємося вже із заводами-виробниками, тому що ліцензовані постачальники, які були визначені ще за минулих хвиль [епідемії], фактично не виконують своїх зобов'язань за контрактом, не можуть поставити необхідні обсяги кисню.

Кисень є, і справді ми щодня поповнюємо запас, у нас є невеликі резервні ємності, і при нагоді ми цей кисень намагаємось накопичити.

– А що означає у ручному режимі?

Головня: Фактично домовляємося: я прямо телефоную постачальникам, на заводи-виробники та регулюю цей процес, контактую щодня по кілька разів із кожною лікарнею – не лише з міськими, а й з прилеглими, бо ми госпіталізуємо наших містян до цих лікарень та намагаємося, щоб лікарня не залишилася без кисню.

– Володимир Зеленський видалив пост із закликом вакцинуватися, – мабуть, через те, що у коментарях було багато антивакцинаторів. Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розкритикував президента, сказавши, що ситуація з коронавірусом «хр*нова, і хр*нова – це м’яко сказано». Як можна вплинути на тих, хто не хоче щеплюватися?

На жаль, наші люди влаштовані так, що поки «червона зона» не настане, вони не йдуть прищеплюватись

Кім: Насправді загалом в Україні йде масштабна програма з вакцинації, і медіапрограма, і інформування громадян – все це ведеться. Але, на жаль, наші люди влаштовані так, що поки «червона зона» не настане (коли є обмеження, без яких вони не можуть дістатися до роботи), вони не йдуть щеплюватись, тобто зараз є черги, до цього два-три місяці доступною була безкоштовна вакцина – люди у чергах не стояли.

Так, ведуться широкі інформкампанії, ми [Миколаївська область] перебуваємо на четвертому-п’ятому місці з вакцинації в Україні з розрахунку на 100 тисяч населення, тобто у нас ситуація не така погана. Ми масштабно підходимо до цього. Хочу від себе сказати, що Комаровський, безумовно, має рацію, що цей «ковід», ця хвиля – це, скажімо так, хвиля невакцинованих людей, бо понад 94% людей, які потрапляють до лікарні, – це люди без вакцини.

Ця хвиля – це хвиля невакцинованих людей

31 особа [26 жовтня] померла в Миколаївській області. На жаль, так, це так – всі без вакцини. На жаль, люди недостатньо відповідально ставляться не лише до свого здоров'я, а ще й до здоров'я оточуючих, до здоров'я своїх близьких, своїх рідних, бо вмирають люди переважно у віці, це наші батьки, бабусі, дідусі. Молоді люди переносять на ногах і безвідповідально ставляться до цього процесу. Цілком усі програми йдуть щодо вакцинації. Люди не хочуть щеплюватися, знаходять виправдання.

– Віталію, я скоріше про роз’яснювальну роботу – рекламу на білбордах та по телебаченню.

Кім: Все це якраз окремо є, і на центральних ресурсах новин, на найпопулярніших інтернет-ресурсах, роз’яснювальна робота і на підприємствах, і на нарадах – саме тому ми перебуваємо на четвертому-п'ятому місці в Україні за кількістю вакцин. Але цього недостатньо. Нині сплеск вакцинації. Якщо раніше ми показували 4-5 тисяч вакцинацій на день, то зараз 9-10 тисяч – при тому інформуванні, тій же роз’яснювальній роботі.

– Романе, а ви як пропагуєте вакцинацію?

У нас дуже великі черги на вакцинацію, ми відкриваємо додаткові пункти вакцинації

Головня: Станом на сьогодні такої потреби немає, тому що у нас дуже великі черги на вакцинацію, і ми відкриваємо додаткові пункти вакцинації, щоб забезпечити попит, який з’явився після запровадження «червоної зони».

– Але це станом на сьогодні, коли вже пожежа, люди просто вимушені. А до цього?

Головня: До цього один із найефективніших методів – коли сімейні лікарі укладали декларації з усіма фактично містянами в місті, обдзвонювали своїх декларантів та інформували, що вони можуть прийти вакцинуватися, де вони можуть це зробити, і проводили з ними роботу з вакцинації та роз'яснення необхідності вакцинації – таке завдання стояло, воно щотижня обговорювалося, на всіх нарадах це питання порушувалося. І справді, рівень вакцинації був дуже низьким, ми над цим працювали, але, на жаль, достукатися було з цього питання до населення досить важко.

– Ви, напевно, аналізували втрати бізнесу від цих локдаунів. Чи на місцевому рівні є програми, які компенсують бізнесу ці втрати?

Кім: На місцевому рівні є програма минулого року, зараз обговорюється, як працюватимуть компенсатори цього року, бо є одна відмінність від минулого локдауну: зараз бізнес може працювати за стовідсоткової вакцинації [співробітників], і зараз весь бізнес відкритий, бо майже всі, скажімо так, частково чи повністю вакциновані. Немає компенсатора, бо бізнес може працювати. Питання полягає для бізнесу у втраті клієнтів, ми зараз будемо аналізувати, скільки залишилося клієнтів, тому що клієнти теж повинні приходити після вакцини. А цей відсоток невеликий. Якщо говорити про місто, там 25%, три чверті клієнтів не мають права зараз ходити до бізнесу.

Сьогодні ми не маємо достатнього фінансового ресурсу, щоб допомогти бізнесу

Головня: Я вам скажу відверто, що сьогодні важко, ті спецпрограми, які можуть бути і які реально можуть допомогти на місцевому рівні, – це фактично фінансові програми, які можуть бути ухвалені. Але у серйозній ситуації, що склалася сьогодні, ми весь фінансовий ресурс максимально концентруємо на те, щоб упоратися з епідемією, це перше.

І друге – серйозне подорожчання теплоносіїв та енергоносіїв, це також для нас серйозний виклик. І ми розуміємо сьогодні труднощі для бізнесу, ми робимо все для того, щоб підтримати бізнес. Але, відверто кажучи, сьогодні ми не маємо достатнього фінансового ресурсу, щоб допомогти бізнесу.

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