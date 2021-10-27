МОЗ дозволяє вакцинацію від COVID-19 для дітей віком від 12 років

Міністерство охорони здоров’я України дозволило вакцинацію від COVID-19 для дітей віком від 12 років, якщо вони не належать до груп ризику. Відповідний наказ від 13 жовтня доступний на сайті МОЗ.

Вакцинація може бути проведена за наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

У разі дефіциту вакцин треба пріоритетно забезпечити вакцинами проти COVID-19 дітей від 12 років та дорослих, які віднесені до пріоритетних груп вакцинації, мають високі ризики тяжкого перебігу COVID-19 та серйозних ускладнень від нього.

Враховуючи дані щодо безпеки та ефективності вакцини Pfizer для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендується проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років.

Використання Pfizer протипоказано при наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцин Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози до отримання наукових даних.