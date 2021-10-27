Лукашенко пояснив, чому в Білорусі не буде вакцин із країн Заходу

Олександр Лукашенко розповів, чому білоруси не можуть вакцинуватися препаратами, які виробляються в західних країнах – Pfizer, Moderna та іншими. Про це Лукашенко заявив 26 жовтня центральній районній лікарні міста Ліда, куди госпіталізують пацієнтів із COVID-19.

«У нас у країні немає іноземних вакцин, крім (російського) «Спутніка» та китайської вакцини. Але ці вакцини не гірші. Нам підкидають ідею: «Завезіть Pfizer, «Джонсон і Джонсон», «Модерну» та інше. Для чого? Щоб (люди) могли щепитися, отримати паспорт і їхати туди до своїх! Їхати на Захід, інструкції отримувати! Ось навіщо їм це треба! Їдьте туди і там вакцинуйтеся. А ми купуємо іноземні вакцини, які себе набагато краще показали, ніж західні», – говорить Лукашенко на відео, поширеному державною інформагенцією БелТА.

Лукашенко також оголосив, що у 2023 році в Білорусі буде створено власну вакцину, «пристосовану під штам 2023 року». Раніше білоруська влада заявляла, що прототип цієї вакцини нібито вже готовий і надійде у виробництво наступного 2022 року. Із чим пов’язана зміна термінів постачання, Лукашенко не пояснив.

У квітні цього року Лукашенко заявляв про відсутність у нього планів щеплюватися проти коронавірусу, оскільки, за його словами, він уже перехворів «безсимптомно» і має ще антитіла. Але потім у жовтні він змінив думку і заявив, що вакцинується проти COVID-19, коли «прийде час», але зробить це «нашою, білоруською» вакциною.

За офіційною статистикою, до якої з недовірою ставляться у суспільстві, в Білорусі щодня фіксується понад дві тисячі випадків коронавірусної хвороби нового типу. При цьому багато білорусів вважають статистику заниженою і нарікають, що в країні складно зробити тест на COVID-19 або пройти обстеження легень за допомогою МРТ, а до хворих пацієнтів не приходять додому лікарі.