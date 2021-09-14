Путін йде на самоізоляцію

Президент Росії Володимир Путін заявив, що змушений перейти на самоізоляцію через випадки COVІD-19 в його оточенні, передає у вівторок пресслужба Кремля.

«Володимир Путін повідомив, що через виявлені випадки захворювання на коронавірус в його оточенні він повинен протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у найближчих запланованих у графіку Путіна публічних заходах він візьме участь у режимі відеоконференції.

За даними влади, кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 в Росії зросла за минулу добу на 17 837, до 7 176 085 загалом. Число смертей зросло за добу на 781 , до загалом 194 249.