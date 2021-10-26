У США регулятор оцінює необхідність вакцинації від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років

Число нових випадків COVID-19 у Сполучених Штатах скорочується, але частина чиновників з галузі охорони здоров’я вважають, що одним із ключів до подолання пандемії є вакцинація маленьких дітей.

Головний експерт з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі сказав, що вакцини для дітей віком від 5 до 11 років, ймовірно, будуть доступні в першій половині листопада. Він вважає, що багато дітей можуть отримати повну вакцинацію до кінця року.

Представники Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA) розглядають заявку Pfizer/BioNTech на дозвіл для використання дводозової вакцини цієї компанії для дітей молодшого віку. Група зовнішніх консультантів планує ухвалити рішення з цього питання 26 жовтня.

Радники Центру США з контролю та профілактики захворювань (CDC) розглянуть рекомендації щодо вакцини на засіданні наступного тижня. Директор CDC Рошель Валенскі каже, що її агентство хоче ухвалити рішення без зволікань. Вона сказала, що після вердикту FDA керівництво CDC зустрінеться, «і якщо все пройде гладко... ми діятимемо швидко».