Головне на ранок: рекордна смертність від COVID-19, Данілов не бачить підстав для запровадження локдауну

За минулу добу в Україні від коронавірусної інфекції померла рекордна кількість людей за весь час пандемії, секретар РНБО Олексій Данілов наразі не вбачає потреби в загальнонаціональному локдауні, Україна залишається у «зеленому» списку ЄС щодо подорожей ще й поточного тижня. Про ці та інші новини – в дайджесті Радіо Свобода.

В Україні за добу від COVID-19 померла рекордна кількість людей – 734

В Україні протягом минулої доби, 25 жовтня, виявили 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1414 дітей і 338 медпрацівників.

Протягом доби госпіталізували 2939 людей, 9738 – одужали. Померли 734 хворих. Це найбільша добова смертність від початку пандемії.

За добу провели понад 129 тисяч тестувань.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили понад 2,8 мільйона хворих на COVID-19, померли 64 936 людей.

Секретар РНБО наразі не бачить підстав для запровадження локдауну

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що поки не бачить підстав для запровадження загальнонаціонального локдауну через пандемію коронавірусу. Про це він сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Ми поки що не бачимо того, що локдаун запроваджуватиметься. Територіально будуть певні обмеження», – зазначив Данілов.

Минулого тижня на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує вводити повний локдаун в Україні через ситуацію із захворюваністю на COVID-19.

Україна залишається у «зеленому» списку ЄС щодо подорожей поточного тижня – журналіст Радіо Свобода

Українці можуть вільно подорожувати до країн Євросоюзу – рада ЄС вирішила не виключати Україну з безпечного списку країн, для яких кордони більшості європейських держав лишаються відкритими. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк у твітері.

Він уточнив, що «ситуація моніториться і пізніше, цього тижня, можуть надійти й нові пропозиції».

Окрім того, Рада ЄС рекомендувала відкрити кордони для несуттєвих подорожей із Аргентини, Намібії, Перу й Колумбії. Це рішення носить рекомендаційний характер. Слідувати йому чи ні – кожна європейська країна вирішує самостійно.

Патріарх Варфоломій вийшов із лікарні у Вашингтоні

Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні у Вашингтоні після того, як він залишився під наглядом медиків на ніч на початку свого 12-денного візиту до США.

«З радістю повідомляю всім, що нашого духовного батька Його Святість щойно виписали з лікарні. Він почувається добре і готовий продовжити свій офіційний апостольський візит», – повідомив у твітері архієпископ Грецької православної архиєпархії Америки Ельпідофор.

81-річний Варфоломій має зустрітися з президентом Джо Байденом в Білому домі і держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Державному департаменті. Він також збирається відвідати посольство Туреччини у Вашингтоні.