США віднесли Україну до країн з «найвищим рівнем небезпеки» через ситуацію з COVID-19

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) включив Україну до списку країн з 4-м «найвищим рівнем небезпеки» через ситуацію з поширенням COVID-19. Про це повідомляє CNN.

Згідно з критеріями CDC, за останні 28 днів у пунктах призначення, які підпадають під 4-ту категорію, було понад 500 випадків COVID-19 на 100 000 жителів.

До країн з найвищим рівнем COVID-небезпеки США також відносять, зокрема, Австрію, Велику Британію, Грецію, Ірландію та Швейцарію. Загалом же в списку наразі перебувають 77 країн.

В Україні протягом минулої доби, 24 жовтня, виявили 14 634 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізували 3912 людини, 4598 – одужали. Померли 330 хворих.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили понад 2,7 мільйона хворих на COVID-19, померли 64 202 людини.

При цьому Україна посідає одне з останніх місць в Європі за рівнем вакцинованості населення від COVID-19.