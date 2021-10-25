У багатьох регіонах лікарні переповнені, а лікарі «швидкої» за день обслуговують десятки пацієнтів. Спецрепортаж про те, як хворих на коронавірусну хворобу рятують у Харківській області. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода, з участю «Голосу Америки», UNICEF Ukraine. Автори: Євген Малолетка, Олександр Течинський).