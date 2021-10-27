У МОЗ заявили про рекордну кількість щеплень від COVID-19 за добу

В Україні протягом минулої доби, 26 жовтня, зробили 291 293 щеплення від COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що це рекорд.

Одну дозу минулої доби отримали 212 013 людей, повністю імунізовані – 79 280 людей.

Усього в країні завершили вакцинацію понад 7 мільйонів людей. Україна посідає за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.