Росія вкотре оновила рекорд добової смертності від COVID-19

У Росії за добу 26 жовтня виявлено 36 582 нових випадки захворювання на COVID-19, повідомляє оперативний штаб у Москві.

Минулої доби зафіксована максимальна з початку поширення хвороби смертність. 26 жовтня померли 1 123 людини, у яких був підтверджений діагноз COVID-19. Росія включає до своїх зведень і дані з окупованого українського Криму.

Через зростання захворюваності російський президент Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня до 7 листопада включно. Через святкування в Росії Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки три дні, з 1 до 3 листопада. Регіони з найскладнішою епідеміологічною ситуацією могли оголосити неробочі дні вже з 23 жовтня.