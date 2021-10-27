Ще сім областей України віднесли до «червоної» зони – рішення комісії

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні вирішила встановити «червоний» рівень епіднебезпеки на території семи областей.

З 00:00 30 жовтня до «червоної» зони перейдуть Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

На минулому засіданні було ухвалене рішення про перехід до «червоної» зони Рівненської та Миколаївської областей.

Минулого тижня на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує вводити повний локдаун в Україні через ситуацію із захворюваністю на COVID-19.

На засіданні уряду 11 жовтня було вирішено посилити правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки. Ці правила почали діяти з 21 жовтня.