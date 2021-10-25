Секретар РНБО наразі не бачить підстав для запровадження локдауну

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що поки не бачить підстав для запровадження загальнонаціонального локдауну через пандемію коронавірусу. Про це він сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Ми поки що не бачимо того, що локдаун запроваджуватиметься. Територіально будуть певні обмеження», – зазначив Данілов.

На питання, коли, за прогнозами закінчиться пандемія, Данілов сказав, що «світ вважає, що вона закінчиться ближче до наступного літа».

Минулого тижня на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує вводити повний локдаун в Україні через ситуацію із захворюваністю на COVID-19.

На засіданні уряду 11 жовтня було вирішено посилити правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки. Ці правила почали діяти з 21 жовтня.