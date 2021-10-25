Світові ЗМІ про Україну: фейкові довідки про щеплення, низький рівень вакцинації та найвищий рівень смертності від COVID-19

Про підроблені сертифікати щодо щеплення від COVID-19 в Україні повідомляє низка міжнародних ЗМІ.

Зокрема, журналісти американського видання ABC оприлюднили роздруківки рекламних повідомлень, де в Україні пропонують підроблений сертифікат про щеплення від COVID-19 «без відвідування лікаря».

Потенційному клієнту достатньо «надіслати деталі свого паспорта, інформацію про місце проживання та номер телефону на адресу у телеграм-каналі», і наступного дня на пошту прийде фейковий документ, що підтверджує щеплення вакциною Pfizer від COVID-19.

Ціни на подібні послуги коливаються від 20 до 200 доларів, а інколи сягають 380 доларів, повідомляє АВС із посиланням на кілька джерел в Україні.

Журналісти пишуть, що на телеграм-канал, який продає фейкові сертифікати, підписано тисячі людей. Журналісти також опублікували розмови із кількома українцями, які визнали, що купили документ про нібито щеплення від COVID-19.

«Чорний ринок сертифікатів про щеплення від COVID-19 стає зростаючою проблемою в Україні, яка переживає третю хвилю пандемії в час низького рівня вакцинації населення», – йдеться у статті ABC.

Про те, що Україна має найнижчий рівень вакцинації в Європі і найвищий рівень смертності від коронавірусу від початку пандемії, повідомляють цими вихідними низка інших міжнародних видань. Серед них – Reuters, Euronews, Newsweek, The New York Times та інші.

Reuters повідомляє, що школи в Києві закрили через небезпеку поширення вірусу. І відкриють їх лише тоді, коли вчителі будуть вакциновані.

Лише у п’ятницю, 22 жовтня, в Україні від COVID-19 померли 614 людей, це на 30 осіб більше, ніж кількість померлих попереднього дня. У четвер від COVID-19 померли 546 людей, йдеться у статті.

Загалом в Україні, за офіційними даними, коронавірусом було заражено понад 2,7 мільйона осіб, понад 64 тисячі людей померли від COVID-19.

«Представники охорони здоров'я в Україні борються з двома взаємопов'язаними і неприємними проблемами. Це поширений скептицизм щодо вакцини та незаконні схеми продажу підроблених даних про COVID-19, які люди використовують, щоб обійти обмеження уряду, спрямовані на те, щоб сповільнити поширення вірусу. Наприклад, нове правило, що передбачає наявність сертифікату про вакцинацію або негативний тест при посадці» (на потяг, літак та на автобус дальнього сполучення), – пише The New York Times.

«Українці можуть вільно обирати між вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac, однак лише близько 15% населення повністю вакциновані, що є найнижчим рівнем у Європі», – зазначає видання Euronews.

Американське видання Newsweek пише, що уряд України визнає проблему підроблених сертифікатів про щеплення:

«Обмежувальні заходи уряду спричинили розквіт чорного ринку сертифікатів про підроблену вакцинацію, і Зеленський провів нараду на початку цього тижня щодо способів боротьби з цією практикою. Поліція заявила, що підозрює 15 лікарень у причетності до видачі неправдивих сертифікатів про щеплення».

«Попри зростання інфекції, уряд не поспішає оголошувати новий локдаун», – продовжує автор статті для Newsweek.

Напередодні речник Міністерства охорони здоров’я України в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що МОЗ не має інформації, скільки саме людей в Україні купили підроблений сертифікат чи негативний результат тесту.

Він розповів, що за результатами одного із розслідувань українські правоохоронці «викрили злочинну діяльність угруповання, яке ... виготовило і продало близько 40 000 підроблених тестів і COVID-сертифікатів».

Кабмін звернувся до Верховної Ради з проханням поcилити відповідальність за підроблені документи про щеплення, а саме – запровадити штраф від 170 тисяч гривень або строк ув'язнення до трьох років.