«Коктейлем з гормонів і антибіотиків ковід не лікується!» – пульмонолог Світлана Гук

Станом на 23 жовтня в Україні виявили більше 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, 386 хворих людей померли, інформує МОЗ. А прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь час пандемії. За словами очільника уряду, постійно зростає кількість медичних закладів і лікарів, які надають допомогу важким хворим. Чому попри наявність вакцини і досвіду у веденні ковідних пацієнтів Україна перебуває у такому стані? Чим відрізняється нинішня ситуація від цього ж періоду минулого року? Чим зумовлене стійке небажання більшості українців добровільно щепитися на фоні зростання попиту на фальшиві ковід-сертифікати?

Анархічність і безвідповідальність

На днях я була випадковим свідком розмови трьох жінок. Дві з них недавно отримали щеплення однією дозою, третя завершила курс вакцинації. Усі вони скаржилися на величезні черги у поліклініках і пунктах вакцинації, мовляв, черги – як були за радянського часу, так і нині лишаються незмінним атрибутом повсякденного життя.

На моє запитання, що завадило їм зробити щеплення протягом літа, коли не було ажіотажу і дефіциту вакцин, вони лише знизали плечима: «Якось не було часу, не до того». Кожну з них зробити щеплення проти коронавірусу змусили обставини і погрози начальства не пускати на роботу і позбавляти зарплати.

Українському характерові властиво з одного боку дистанціюватися від влади, віддавати сумніву її рішення, а з іншого очікувати від неї розв֦֦’язання власних проблем, зауважує у коментарі Радіо Свобода соціальний психолог Вадим Васютинський. І ця теза яскраво проявляється в питаннях вакцинації: люди нехтують правилами безпеки, а потім схильні звинувачувати у своїх вчинках або бездіяльності інших.

«В кожному суспільстві є певна частина людей, енергійних і завзятих, які хочуть і можуть відкрито протестувати, іти на конфлікти. Більша частина намагається уникнути заборон. У порівнянні з сусідніми країнами українцям притаманна певна анархічність, ми любимо нібито самостійно ухвалювати рішення, не любимо, щоб на нас тиснули.

Люди відмовляються від вакцинації, потім страждають, але провину на себе не беруть

Люди масово відмовляються від вакцинації, а потім від цього ж страждають, але провину на себе не беруть. Винні влада, інші люди, обставини, але не вони.

Антивакцинатори є і в інших країнах – у Польщі, Франції, Росії, але в Україні цей спротив носить агресивно-напружений характер. Частково на це впливають наша політична ситуація і недовіра до органів влади», – каже психолог.

Фальшиві сертифікати

Деякі люди, намагаючись обійти заборони, вдаються до нелегальних способів. Так, замість того, щоб безкоштовно вакционуватися, вони воліють викласти кілька тисяч гривень за фіктивний ковід-сертифікат.

Радіо Свобода провело розслідування і описало незаконну схему, за якою можна замовити підробний сертифікат.

Розповсюдження сертифікатів-підробок не лише негативно впливає на епідемічну ситуацію в державі, це також дискредитує Україну на міжнародному рівні, зауважує у коментарі Радіо Свобода завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпровського державного медичного університету Дмитро Степанський.

За його словами, людина, яка придбала фейковий документ, є повністю незахищеною, вона ризикує своїм здоров’ям і життям, а також наражає на небезпеку оточення.

Викривлена ситуація буде підхоплена активакцинаторами, які будуть це роздмухувати

«Така особа може заражати інших, може важко хворіти, потрапити до лікарні і навіть померти. Звісно, що така викривлена ситуація буде підхоплена активакцинаторами, які будуть це роздмухувати. Вже «Нью-Йорк таймс» нещодавно написала, що українці масово скуповують підроблені документи про вакцинацію. У нас мало того, що низькі темпи вакцинації, то ще такі неприпустимі речі творяться», – зазначає науковець.

Те, що виготовлення «липових» ковід-сертифікатів в Украхні поставлене на потік, визнають і МОЗ, і Мінцифри, і правоохоронці.

Генпрокурор Ірина Венедиктова пообіцяла взяти під особистий контроль кримінальні справи, порушені за фактом підробок документів про вакцинацію.

«Половина із майже 800 цьогорічних кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій з документами про щеплення. В 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів та документів про вакцинацію, 104 особам вже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів. І це тільки початок», – пише Ірина Венедиктова у своєму фейсбуці.

Чіткі поради від сімейних лікарів

Заклики населення до щеплення мають відбуватися паралельно з виробленням чітких інструкцій, що має робити пацієнт, коли отримує позитивний тест на COVID-19.

Адже грамотне лікування на початках захворювання збільшує шанси того, що людина не потрапить до стаціонару. Про це у розмові з Радіо Свобода розповіла лікар-пульмонолог Світлана Гук.

Маємо вже другий рік пандемії, а деякі пацієнти мене питають – що таке пульсоксиметр?

«Важливо дати людям правильний алгоритм дій, поінформувати їх. Це має робити сімейний лікар. Маємо вже другий рік пандемії, а деякі пацієнти мене питають – що таке пульсоксиметр? Сімейні лікарі, на яких нині шалене навантаження, багато роблять для того, щоб тримати пацієнтів амбулаторно. За це їм велика шана.

Щоправда, серед медиків первинної ланки є й такі, які призначають ковідним хворим гормональні препарати і антибіотики. Цього робити жодним чином не можна! Інколи пацієнти на свій розсуд купують в аптеці собі подібне, наслухавшись порад сусідки. Було б легше цей процес контролювати, якби ці препарати не продавались без рецепту», – зауважує лікарка.

Україна посідає друге місце серед європейських країн за добовою смертністю і входить в трійку за темпами поширення захворювання.

Медики прогнозують пік захворювання на середину листопада.