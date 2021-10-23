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Новини | Коронавірус

Рівненська ти Миколаївська області переходять до «червоної» зони

У Рівненській та Миколаївській областях із 26 жовтня запроваджується «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Комісія вирішила «застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – ідеться в повідомленні.

З 23 жовтня у «червоній» зоні вже перебуває Сумська область.

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