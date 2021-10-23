Вибух «ковіду» в Криму. В «червоній зоні»: чи буде локдаун?

Найбільший за всю пандемію спалах захворюваності в Криму.

22 жовтня підконтрольне Росії Міністерство охорони здоров’я Криму заявило, що цифра сягнула вже 630 нових хворих на добу. Тенденція до зростання захворюваності триває вже три тижні, щодня приріст хворих – не менше за 20 відсотків. Це тільки офіційні дані підконтрольної Росії влади. Які ж реальні цифри – з’ясувати неможливо. Правозахисники впевнені, що статистика в Криму суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб. Чимало кримчан вважає винним курортний сезон, профільне підконтрольне Росії міністерство це заперечує.

Ялтинська активістка та блогерка Олена Гукова прямує до міської поліклініки № 1, їй потрібно записатися на УЗД. Вона проходить біля амбулаторного «ковідного» центру. Навіть на вулиці в очікуванні – кілька десятків людей.

«Жах. Подивіться, скільки народу на тестування. Це ось хворі люди, з підозрою на «ковід», ось стільки народу. Я часто ходжу в поліклініку, в моєму віці вже потрібно ходити часто. Але стільки народу ніколи не було біля цього «ковідного» кабінету. Стояли там, буквально, осіб п’ять, можливо, а іноді взагалі ніколи не було», – коментує Олена Гукова побачене.

В Ялті влітку та на початку осені мало хто дотримувався маскового режиму. Олена Гукова спілкується з туристами.

«Я нікого не бачу тут в масках. Ось, за звичкою в магазин я входжу і дістаю свою. А тут нікого, значить, усі тут здорові люди», – ділиться з Оленою Гуковою своєю думкою один з відпочиваючих і тягнеться за маскою в кишеню.

Схожа ситуація – і в інших кримських містах.

«Повірте, мені набагато страшніше ходити по магазинах та їхати в маршрутці, де майже всі ходять без маски, ніж у нас у відділені. В реанімації, там набагато важче психологічно й емоційно, тому що там люди важкі лежать», – розповідає телеканалу «НТС Севастополь» завідувачка інфекційного відділення лікарні №1 міста Ірина Нікуліна.

В Криму знову скасовують планові диспансеризації – місце потрібно під хворих на COVID-19. Зараз заповнено вже більше за 95 відсотків лікарняних ліжок, відведених під це. Більшість опитаних туристів, які зараз перебувають в Криму, COVID-19 не бояться.

«Я не боялася, бо я в минулому році вже хворіла, хоча щепилася вже в цьому році», – каже одна відпочивальниця у Феодосії.

«Ми пандемії не злякалися, тут якось... погода, простір», – розповідає літнє подружжя, яке теж приїхало на оксамитовий сезон до Феодосії. Ще одна пара, яка відпочиває у Євпаторії, сміється: «Ми з Москви, нас нічого не злякало».

Хлопець, який приїхав до Євпаторії з друзями для дикого туристичного відпочинку, зізнається: «Ну, було стрьомненько кудись їхати. Але ні, як бачите, ми тут».

Олена Гукова зустрічає молодого чоловіка, який приїхав відпочити в Крим з Донбасу. Каже, що в регіоні стріляють, але до міста не долітає. Ялта йому сподобалась, хотів би побути тут подовше. Олена Гукова вважає, що вірус завезли в Крим туристи. Розпитує хлопця, чи він не вважає, що півострову краще було б закритися для відпочивальників і як він ставиться до вакцинації.

«А сенс, якщо вже навезли? А є ж медконтролі на кордоні якісь? Мені здається, що потрібно подумати головою і придумати щось інше. Є інші методи, я думаю. Закритися, вважаю, не вихід з ситуації: а потім же треба буде відкриватися. Вакцинація? Я просто обережний з цим. Не те, що я противник. Я просто не знаю, що це. Тому що, наскільки я знаю, абсолютної вакцини немає. Просто не подобається мені те, що це мало не примусовий захід, утиск прав людини через це відбувається – на роботах, всюди. Ну це неправильно», – відповідає молодий чоловік.

Курортний сезон в Криму проходив без суттєвих обмежень для туристів. Тоді як російський Краснодарський край в серпні запровадив для туристів обов’язкову вакцинацію, щепитися можна було на місці, але в триденний термін.

Як зазначають експерти Асоціації туроператорів Росії (АТОР), через «ковідні» обмеження частина туристів відмовилася від відпочинку в Краснодарському краї Росії і поїхала в Крим.

Зараз в Краснодарському краї теж росте захворюваність. Але статистика така: в Краснодарському краї – 5,6 мільйона населення. 22 жовтня на Кубані повідомили про 257 нових хворих. А в Криму в цей же день повідомили про 630 нових випадків захворювання. Населення півострова зараз, за різними підрахунками, – від 2 до 2,5 мільйонів осіб.

В підконтрольному Росії Міністерстві охорони здоров’я Криму курортний сезон все одно не вважають причиною захворюваності.

«Ми це пов'язуємо в тому числі з тим, що частина курортників поїхала, частина, навпаки, повернулася в республіку Крим, почався активний процес, в тому числі в освітніх закладах. Ну і це тенденція загальна по всій території РФ. Тобто, тут зв'язок, на жаль, не простежується. У нас було невелике зниження на початку вересня – наприкінці серпня. Ми бачили тенденцію до зниження, ми почали розгортати нормальний ліжковий фонд, виводити його з «ковіду». Але буквально з середини вересня знову пішло зростання», – розповідає телеканалу «Россия 24» заступник підконтрольного Росії міністра охорони здоров’я Криму Антон Лясковський.

Темпи вакцинації на півострові – повільні. В підконтрольному Росії Міністерстві охорони здоров’я Криму повідомляють, що щеплення зробили 42 відсотки дорослого населення. А для колективного імунітету їх має бути 80 відсотків. Частіше почали хворіти діти, більшає смертей. За час пандемії підконтрольна Росії влада Криму зареєструвала майже 90 тисяч хворих. З них 2 тисячі 820 – померли.

«Ми бачимо, що, на жаль, це не фініш. Плато поки немає і кількість госпіталізованих пацієнтів теж зростає, кількість важких пацієнтів зростає теж, і поки на сьогодні в планах додавати нові ліжка», – повідомляє заступник підконтрольного Росії міністра охорони здоров’я Криму Антон Лясковський.

Навантаження на систему охорони здоров’я окупованого Росією українського Криму, порівняно з вереснем, збільшилося в 10 разів, якщо не зміниться ситуація з вакцинацією, медицині півострова загрожує колапс, заявляє Антон Лясковський. Тож вакцинацію відтепер зробили примусовою – для співробітників сфери послуг, освітян, лікарів, комунальників, чиновників та інших категорій кримчан.

Для туристів теж запроваджуються обмеження. Бронювання, розміщення та прийом в готелях, санаторіях, пансіонатах відтепер можливий тільки при наявності сертифіката або QR-коду про вакцинацію чи про перенесене захворювання.

Скасовують масові заходи, роботодавці мають перевести половину співробітників на дистанційну роботу. Пенсіонерам, старшим за 65 років, скасували пільговий проїзд в громадському транспорті.