«Бродячі кибитки медиків – ганьба РФ!». У Криму медичний десант з Росії?

Гострий дефіцит лікарів у Ялті. Підконтрольна Кремлю влада Криму стверджує, що не вистачає 50 відсотків медпрацівників. Громадські активісти міста вважають, що ситуація навіть гірша. Напруження загострилося ще й через пандемію коронавірусу. Ялта часто опиняється у лідерах антирейтингу регіонів Криму із захворюваності. До міста час від часу перекидають так звані медичні десанти – лікарів з Росії, які працюють вахтовим методом, а потім повертаються додому. Дійшло й до того, що медицину в Ялті курує не профільне міністерство, а так зване Федеральне медико-біологічне агентство Росії.

На 78 тисяч ялтинців плюс постійний туристичний поток – лише три терапевти з тридцяти потрібних.

Залишився в поліклініці один невропатолог і до нього практично не записатися

«Кількість лікарів дуже маленька залишилася. Тому що низькі зарплати і нове керівництво робить все по-своєму, переробляє все. Колектив у пригніченому стані. Поки якість (медичної допомоги – ред.) нормальна. Просто нам страшно: що далі буде. З тридцяти терапевтів залишилося три, а якщо і ці підуть, то куди нам звертатися і що нам робити? Ми записуємося за два місяці до медиків, аналізи через місяць можна здати, тому що лабораторія одна в Ялті. Залишився в поліклініці один невропатолог і до нього практично не записатися», – розповідає ялтинка Наталя Бочкова.



У 2020 році єдину поліклініку в Ялті вивели із підпорядкування міністерства охорони здоров’я Криму і передали до складу кримського філіалу Федерального медико-біологічного агентства Росії (ФМБА). В жодному іншому місті Криму такої ситуації немає. Ялтинські активісти не розуміють, яке відношення взагалі до них має ця установа.

«Що таке ФМБА? Це колишнє третє головное управління при міністерстві охорони здоров'я Радянського Союзу. Третє управління займалося лікуванням працівників космічної галузі, атомної галузі. Ну, може бути, ще якихось інших небезпечних виробництв. Яке відношення жителі курортної Ялти, а також відпочивальники, мають до цих галузей промисловості?» – дивується громадська активістка Олена Гукова.

В міністерстві охорони здоров’я України можуть лише припускати, навіщо в Ялті це агентство.

Я знаю наше ялтинське населення до трьох поколінь. Мені, звичайно, дуже боляче розлучатися з жителями Ялти

«Ця агенція, по суті, є аналогом, як в Україні працює державна лікарська служба. Це та структура, яка має опікуватися обігом лікарських засобів, регулюванням фармацевтичного ринку. Єдине, що я бачив у ЗМІ – це про те, що на цю агенцію покладено певні функції по біотехнологічному виробництву і у тому числі за допомогою цього агентства і багатьох інших структур зараз просувається так звана вакцина «Спутник лайт». Я читав таке, що це один з її функціональних обов'язків, саме просування біотехнологічних продуктів, які розробляються РФ», – каже заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін.

Активісти намагалися дізнатися у чиновників, чому не запитали їхньої думки, коли передавали поліклініку в інше підпорядкування. Яніна Павленко, тоді ще заступниця голови адміністрації, прямо на це питання так і не відповіла, пояснюючи що цим питання опікувалися депутати.

Чому масово звільняються лікарі?

Медичного персоналу в Ялті меншає з кожним роком. Навесні 2021 року звільнилась завідувачка неврологічним відділенням поліклініки № 1 Ялти Алла Панасенко, заслужений лікар Криму. Чому саме звільняється прямо не казала, ледь не плакала.

«Працюю більше 30 років, ніяких конфліктів не було, свої службові обов'язки я завжди виконувала. Розбіжностей в діагнозах, куди б хворі не зверталися, не було жодного разу. Я знаю наше ялтинське населення до трьох поколінь. Мені, звичайно, дуже боляче розлучатися з жителями Ялти», – казала у відео Алла Панасенко.



Автор відео – ялтинський активіст та журналіст Сергій Сардико. Він стверджує, що причина звільнення Панасенко та інших лікарів – «в бездушному ставленні до людей і прагнення до так званої оптимізації лікувального процесу».

Ми увійшли в Росію і набрали тут купу неприємностей. Крим входить в Росію, а ми, місцеві жителі, залишилися і без Криму, і без медицини, і без всього...

Місцеві активісти написали листа у філію Федерального медико-біологічного агентства Росії, а в ньому – 44 питання. На більшість з них не можуть отримати відповіді вже кілька місяців. Ось так їм відповіли, чому звільняються ялтинські лікарі.



«Ухвалення рішення про звільнення у лікарів Філії було за власним бажанням. Причиною звільнення лікарів могло стати небажання або відсутність можливості працювати відповідно до стандартів і порядками надання медичної допомоги, на основі клінічних рекомендацій, відповідно до федерального закону № 323-Ф3 «Про основи охорони здоров'я громадян Російської Федерації», – відповідає активістці Олені Гуковій керівництво ФМБА.

Також у відповіді агентства йдеться про небажання або неможливість лікарів працювати в електронній системі, а також згадується про пенсійний вік лікарів-терапевтів, які звільнилися.

Активіст і журналіст Сергій Сардико підрахував, що станом на весну 2021 року в поліклініці Ялти залишалося 1 з 6 неврологів, 1 з 4 кардіологів та 5 замість 30 терапевтів. Немає онколога, ендоскопіста та алерголога.

Про проблеми ялтинської медицини за кілька місяців до смерті від хронічної хвороби розповідала ялтинська активістка Валентина Туманова. Навесні 2021 року вона лежала в кардіологічному відділенні ялтинської лікарні.

Заїхали до нас, ось ці, московські ФМБА, які займаються тільки діагностикою

«Ми увійшли в Росію і набрали тут купу неприємностей. Крим входить в Росію, а ми, місцеві жителі, залишилися і без Криму, і без медицини, і без всього... Скоротили десять лікарів в лікарні, залишили двох. Вони тягнуть за десятьох роботу. Платять півтори ставки в лікарні і посилаються на те, що підвищили їм зарплати. Тобто, вони виконують, як раби, роботу за десятьох.

У нас звільнилися майже всі лікарі з Лівадійської лікарні. А зараз заїхали до нас, ось ці, московські ФМБА, які займаються тільки діагностикою. Апаратура хороша, звичайно. Місцевих жителів більше влаштовувало, що вони могли пролікуватися, полежати. Лікарні жахливі, люди лежать в коридорі», – казала Валентина Туманова.

10 швидких на всю Велику Ялту

На всю територію Великої Ялти працюють від 8 до 10 бригад швидкої допомоги. В розпал курортного сезону сюди перекидають кілька бригад з інших регіонів Криму. Працівники швидкої в шоці від таких підходів. Намагалися запитати про це Сергія Аксенова на гарячій лінії, але питання не пройшло модерацію.

Я жінці викликала, якій погано було, швидку. І вона їхала 40 хвилин.

Навіть за умови перекидання бригад з інших регіонів, екіпажів швидких все одно не вистачає.

«Одного разу мені стало погано, у мене защімило нерв. Це якраз коли був карантин. Бригада швидко приїхала, протягом 10 хвилин. У мене ще був момент, коли я жінці викликала, якій погано було, швидку. І вона їхала 40 хвилин. Ну це було в сезон і таке з ними буває. Наскільки я знаю, тут не дуже багато машин. У мене просто в одного друга мама працює у швидкій допомозі», – розповідає ялтинка Єкатерина Шкарупа.

«На Грибоєдова живу, три години швидку чекав. З серцем стало погано, але інфаркту не було. До речі, той, який мене колов, зі швидкої допомоги, – хлопець чудовий. Як мене обслужили в поліклініці, мені не сподобалося. Як швидка не приїхала, тільки через три години – теж не сподобалося. Як відвезли до Лівадійської лікарні - там взагалі відмінно було», – каже ялтинець Станіслав Юсупов.

Медобслуговування в Ялті в цілому гарне, ну за винятком великих черг.

Є й жителі Ялти, які задоволені тим, як працює медицина. Ті послуги, які вони отримують, їх влаштовують.



«Син хворів, приїхав сюди. Він ялтинський, в Ялті народився і виріс, зараз в Краснодарі живе. Приїхав – проблем немає, дякує тубдиспансеру, спасибі їм. Ну а ми з дружиною поки що не зверталися нікуди, тільки вакцинацію зробили», – каже житель Ялти Сейран Церитян.

«Медобслуговування в Ялті в цілому гарне, ну за винятком великих черг. Думаю, що персоналу просто не вистачає, а так все в порядку. Нечасто доводиться звертатися, я була в минулому році в крайній раз, тоді черги були великі в реєстратуру», – ділиться враженнями ялтинка Наталя Яценюк.

Дитячу ліканю ялтинцям обіцяють у 2024 році

Ялта залишилася зовсім без дитячого стаціонару. Чотири роки тому його зачинили для капітального ремонту. На це запланували витратити 100 мільйонів рублів. Тут мали розташуватися дитячий стаціонар та реанімація. Але лікарню так і не відкрили. Будівлю хочуть віддати під гуртожиток для лікарів та вчителів. Принаймні, так навесні заявляла голова підконтрольної Росії адміністрації Ялти Яніна Павленко. А восени взагалі не стала відповідати активістам на питання про долю лікарні.

До цього Яніна Павленко заявила, що дитячий стаціонар в Ялті відкриють у 2024 році, в іншому місці. В медичному центрі, який збирається побудувати Федеральне медико-біологічне агентство.

У філії ФМБА письмово звітують, що місця для дітей є в стаціонарах селища Лівадія – 45 в педіатрії, 30 в хірургії та 20 в інфекційній лікарні. Ялтинці скаржаться, що навіть записати дитину до лікаря іноді неможливо. До колцентру не додзвонитися.

Лікувати дітей доводиться в стаціонарах інших міст.

В Ялту приїджає медичний десант з Росії

Федеральне медико-біологічне агентство періодично привозить до Ялти 40 російських лікарів. Вони працюють у місті вахтовим методом і потім їдуть додому.

Бродячі кибитки медиків - ганьба РФ!

«Якщо раніше пацієнти чекали прийому у невропатолога три тижні і більше, зараз вони можуть потрапити до двох неврологів, буквально в цей або на наступний день. Також приїхав кардіолог, ендокринолог, терапевти. Тому черги скоротилися», – заявляє завідуюча поліклінікою № 1 філії ФМБА в Криму Галина Олефіренко.



Ці лікарі – тільки на деякий час. І місцеві активісти з недовірою ставляться до такого явища.



«Ага, приїхали, нарадили і поїхали ні за що не відповідаючи? Я хочу лікуватися у лікаря, який бачить мене не один раз в житті. Бродячі кибитки медиків - ганьба РФ!», – пише в соцмережі фейсбук ялтинка Наталя Гурковська.

Наш обов’язок – зберегти ту медицину, яка у нас була до приєднання Криму до Росії, до приходу ФМБА в Ялту

Громадські діячі просять пояснити філіал ФМБА, чи несе воно відповідальність в разі лікарської помилки і нанесення шкоди здоров'ю лікарями, які поїдуть після своєї вахти. Активісти міста створили також групу в соцмережі Фейсбук та виступають за те, щоб медицину міста повернули під керування мінохоронздоров’я Криму.

«Ситуація дуже серйозна. До нас прийшли, на жаль, не благодійники, до нас прийшли ліквідатори. Не будьте байдужі до свого здоров'я. Візьміть участь в колективному позові. Ви можете не ходити на суд, але написати скаргу – ваш обов’язок перед вашими дітьми, вашими онуками. Тому що наш обов’язок – зберегти ту медицину, яка у нас була до приєднання Криму до Росії, до приходу ФМБА в Ялту, – закликає городян у відео активістка Олена Гукова.

Група громадських діячів Ялти готує позови та досудові претензії – щодо долі будівлі дитячої лікарні та проти передачі поліклініки філіалу Федерального медико-біологічного агентства Росії.