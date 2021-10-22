COVID-19 на Одещині: чи дають ефект обмеження «червоної зони»

Хворіють і діти, і медичні працівники...З 21 жовтня Одеська областьперебуває в червоній зоні – тут перевіряють сертифікати в міжрегіональному транспорті, закладах громадського харчування та під час масових заходів. Принаймні, мають перевіряти. Лікарі кажуть – новий епідемічний сезон розпочато, штам «дельта» характеризується високими темпами розповсюдження. А волонтери додають, що обмеження може й спрацюють, але їх потрібно було запроваджувати декілька тижнів тому.

За минулу добу на Одещині лабораторно підтверджено COVID-19 у 1484 осіб, в тому числі 65 дітей і 21 медичний працівник. Внаслідок коронавірусної хвороби померли 45 людей.

«У чому специфіка нової хвилі «ковіду»? В тому, що ще два тижні тому все було добре, а зараз у нас уже нічого немає, – розповідає Радіо Свобода волонтерка і керівник благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова. – Хвороба розвивається швидко і бурно. Від трьох до семи днів і легені уражені до 80%, катастрофічні показники крови».

На початку пандемії COVID-19 одеська волонтерка фактично заміщувала державні служби, забезпечуючи медиків засобами індивідуального захисту, а пацієнтів кисневими концентраторами. Пізніше вона, звісно за міцної підтримки регіонального бізнесу, почала страхувати обласні і державні департаменти охорони здоров’я, підставляти плече пацієнтам, яким не могли знайти місце в лікарнях Одещини.

Вірус розповсюджується із величезною швидкістю

Втім сьогодні, каже Ножевнікова – влада відповідальна лише за погану підтримку лікарів, що протистоять пандемії. Решта провини – на самих громадянах, що не вакцинувались, порушували карантинні обмеження та не стежили за власною безпекою.

«Цього разу все пішло шкереберть через людей. Тому «червона зона» в нашому регіоні може і дасть якісь ефект, але мізерний. Але я сумніваюсь – вірус розповсюджується із величезною швидкістю, регіон б’є всі рекорди з кількості хворих, темпів госпіталізації та інших показників тощо», – говорить вона.

Новий штам «ковіду» характеризується високою контагіозністю (темпами зараження) і час від часу неврологічними ускладненнями від нестачі кисню – енцефалопатією, тому із пацієнтами доводиться працювати психологами, уточнює Ножевнікова.

Майже всі в лікарнях на кисні, продовжує вона, причому якщо раніше вистачало 8-10 літрів на хвилину, то тепер більшості потрібно 15-20 літрів на хвилину.

З новим штамом хвороба розвивається бурхливо – анестезіолог

Так само оцінює ситуацію керівник «ковідного» відділення з центральної районної лікарні міста Арциз, Володимир Павленко.

Раніше хворі на COVID-19 тиждень сиділи вдома, потім їх тиждень лікував сімейний лікар, а лише потім їх можливо відправляли до лікарні, говорить анестезіолог.

«Зараз 3-4 дні і вони потрапляють в лікарні у важкому стані. Роблять КТ легень – там 5% ураження, а наступного дня вже може бути 80% ураження. Дуже швидко прогресує дихальна недостатність, задишка. При цьому хворі не можуть адекватно оцінити тяжкість власної хвороби – вони можуть відчувати себе чудово, а насправді легені можуть бути вже уражені на 65-70%. І потім різко стає погано – за ніч, чи навіть після звичайного відпочинку», – розповідає Павленко про досвід останніх тижнів. Якщо у пацієнтів новий «дельта» штам ковіду, він додає ураження шлунково-кишкового тракту, а психічний стан пацієнтів значно гірший – вони агресивні навіть із близькими та мають проблеми із когнітивними функціями.

Центральна районна лікарня Арцизу знаходиться більше ніж в сотні кілометрів від Одеси, сюди поступають хворі з п’яти районів поблизу міста.

З обласного центру пацієнтів із «ковідом» сюди не возять, принаймні поки що. За словами Ножевнікової, а також за інформацією Радіо Свобода, хворих з Одеси час від часу відправляють у лікарні міст поблизу, зокрема в Чорноморськ.

«Коли в Одесі закінчились місця у реанімаційних відділеннях, а це сталось понад два тижні тому, пацієнтів з Одеси почали везти в Чорноморськ, Овідіополь чи Ізмаїл. І це правильно, тому що пацієнту потрібно місце. А потім місця закінчилися взагалі і людей почали везти і в інші лікарні регіону», – говорить Ножевнікова.

Сьогодні в Одеській області за офіційною інформацією майже 4 тисячі для пацієнтів із «ковідом», 1123 з них – в Одесі.

Як повідомили Радіо Свобода в міському департаменті охорони здоров’я ще 20 жовтня з них було зайнято 962. Вільні місця залишалися у міській інфекційній лікарні (10 ліжок), міській лікарні №5 (8 ліжок), міській лікарні №1 (5 ліжок), дитячій лікарні №3 (9 ліжок) і у пологовому будинку №2 (7 ліжок).

З 21 жовтня хворих на COVID-19 почали приймати у лікарні №8 – там розгорнули 120 ліжок, з них 100 з кисневими підключеннями.

Найбільші проблеми не з ліжками і киснем, а з лікарями

Втім головна проблема, за словами і волонтерів, і посадових осіб, і пацієнтів – це медики.

Як розповів в ефірі одного з одеських телеканалів генеральний директор Одеського обласного медичного клінічного центру Вадима Шухтіна, одна з медичних сестер в нього перейшла на роботу у ветеринарну клініку – через відсутність ковідних доплат у розмірі 300% зарплати.

Як розповів Радіо Свобода анестезіолог однієї з обласних лікарень, він перейшов в міську, щоб отримувати муніципальну доплату – з міського бюджету Одеси лікарям, які працюють із «ковідними» пацієнтами, доплачують 8 тисяч гривень на місяць. Ці гроші поступають оперативніше, аніж кошти НСЗУ. Останні нараховують із розривом у 30 днів, пояснили в обласній адміністрації.

«Зниження зарплати і її невідповідність навантаженням – тому і звільнився. Навесні зарплата була близько 30 тисяч гривень, а зараз близько 8 тисяч. І так останні кілька місяців, при чому навіть натяку на те, що ситуація зміниться – немає. Ще два місяці тому пацієнтів було мало, але зараз їх вже багато», – говорить Юрій, який попросив змінити його ім’я. Каже, що йому незручно говорити про своє звільнення відкрито.

Де доплати?

Якщо в липні і на початку серпня в його лікарні лікувалося від «ковіду» лише кілька людей, то вже наприкінці серпня їх стало значно більше, але зарплата не збільшувалась.

«Не відчув, щоб гроші йшли за пацієнтами», – сумно жартує лікар. За останній місяць з його реанімаційного відділення пішло вже два лікарі і одна медична сестра.

В обласному департаменті охорони здоров’я кажуть, що НСЗУ нещодавно виділила мільйони гривень на погашення заборгованості по зарплатах медиків з регіону.

«Проблем із виплатами 300% немає. Національна служба здоров’я повністю видає всі кошти тім, хто працював, і в ті лікарні, які подали своїм хворим. Кошти йдуть за пацієнтом. Заборгованість є по центральній районній лікарні в Біляївці, але на цьому тижні вона буде повністю відшкодована. Три з половиною мільйони виділяє НСЗУ, ще два мільйони – міська рада. По Одеському обласному медичному клінічному центру провели перерахування і всі кошти будуть відшкодовані», – заявила директор обласного департаменту Наталія Одарій-Захар’єва.

20 жовтня в Одеській області проходила виїзна колегія департаменту охорони здоров’я одеської обласної державної адміністрації, куди приїхав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

«Можна було б говорити про кращу ситуацію, якби область була не в «червоній зоні». Але регіон туди потрапив, постійно розширюється ліжковий фонд, забезпечений киснем і виконує план з вакцинації населення. Можна говорити про певні покращення і якщо така динаміка буде зберігатись, то через кілька тижнів область вийде з «червоної зони». Є над чим працювати – розширювати вакцинацію, а також працювати із лікарями первинної ланки та критеріями госпіталізації» – заявив він після колегії.

Критеріями для госпіталізації, згідно з протоколом міністерства охорони здоров’я, є наступні:

– сатурація нижче 92;

– частота дихання менше ніж 10 або понад 30 видихів на хвилину;

– порушення свідомості;

– пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають тяжку супутню патологію.

Кількість вакцинованих зростає після запровадження «червоної зони»

За словами Ножевнікової, ці критерії або ніколи не працювали, або їх зменшували, щоб не госпіталізувати людину. Не через поганих лікарів, а через відсутність місць, додає вона. Втім головне, і за її словами, і за словами посадових осіб, це підвищувати показники вакцинації.

Станом на 22 жовтня згідно із даними МОЗ, дві дози вакцини проти COVID-19 отримало 348 тисяч людей при населенні 2,4 мільйона людей.

«Одеська область – 18% щеплення населення. А тепер реалії життя – кисню недостатньо, ліжок недостатньо, підіймається питання польових шпиталів. Перед цим доведеться закривати лікарні, припиняти планове лікування. А 97% пацієнтів із «ковідом» невакциновані», – заявив заступник голови одеської ОДА Борис Волошенков.

Обмеження «червоної зони» не спрацюють впевнена Ножевнікова – їх потрібно було запроваджувати раніше, і навіть наявні обмеження не спроможні зупинити хвилю «Навіть вакциновані люди можуть переносити вірус, ба більше вони себе відчули «безсмертними» – ходять на роботу, не носять маски, розповсюджують вірус», – говорить волонтерка.

Вакцина не є 100% гарантією від «ковіду», проте вона зводить до мінімуму ризик важкого ходу захворювання. Жителька Арцизького району Тетяна Бобровник каже, що провакцинувалась всупереч рекомендаціям деяких сімейних лікарів з її населеного пункту. 6 жовтня вона отримала другу дозу вакцини, а 8 жовтня в неї піднялась температура. Спочатку лікарі вважали, що це ГРВІ, але за кілька днів ПЛР показав COVID-19.

«Коли я потрапила до лікарні, в мене не було задишки, я могла дихати. Поки лікувалась вдома, трималась температура 38,5, а коли поступила до лікарні температура впала вже наступного дня. Я не була на кисні жодного разу і дуже вдячна тим, хто переконав мене зробити щеплення», – говорить пацієнтка.

Темпи вакцинації в Одесі і регіоні зросли в останній тиждень після введення обмежень «червоної зони» – в Одесі та інших населених пунктах до центрів вакцинації вишукувались черги. За тиждень другу дозу отримали понад 25 тисяч людей, а першу – 11,5 тисяч.