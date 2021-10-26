Від COVID-19 щепили ще майже 255 тисяч українців – МОЗ

В Україні протягом минулої доби, 25 жовтня, зробили 254 920 щеплень від COVID-19.

Одну дозу минулої доби отримали 185 786 людей, повністю імунізовані – 69 134 людей.

Усього в країні завершили вакцинацію понад 7 мільйонів людей. Україна посідає за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.