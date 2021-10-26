Регулятор ЄС схвалив бустерне щеплення вакциною Moderna

Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) схвалила третє (бустерне) щеплення вакциною від COVID-19 виробництва компанії Moderna (Spikevax) для людей віком від 18 років.

Комітет, який ухвалював рішення, керувався даними, які свідчать, що третя доза вакцини Moderna, введена через 6-8 місяців після другої, призвела до підвищення рівня антитіл.

Рішення EMA носить рекомендаційний характер. Чи використовувати бустерне щеплення, держави-члени ЄС вирішуватимуть на національному рівні, зогляду епідеміологічну ситуацію.

Раніше регулятор схвалив бустерне щеплення вакциною Comirnaty (від BioNTech/Pfizer).

Не чекаючи на рекомендацію регулятора ЄС, почали ревакцинацію третьою дозою в Ірландії, Італії, Німеччині та Франції.

Бустерні дози також отримують мешканці Великої Британії, США, Ізраїлю та деяких інших країн.

Проти кампанії ревакцинації виступає Всесвітня організація охорони здоров’я. ВООЗ наголошує, що наразі недостатньо доказів необхідності додаткових щеплень – вакцинація двома дозами вже показала свою ефективність у зниженні рівня госпіталізації та смертності від COVID-19.

У ВООЗ нагадують, що додаткові дози вакцини потрібно передати країнам, де чимало людей не отримали навіть першого щеплення, а вірус поширюється і може мутувати у небезпечніші штами.