МОЗ рекомендуватиме повний курс ревакцинації від COVID-19 наступного року – Кузін

Міністерство охорони здоров’я України рекомендувати проведення повної ревакцинації від коронавірусу наступного року для людей не з груп ризику, які отримали щеплення цьогоріч. Про це у інтерв’ю телеканалу «Рада» розповів заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Поки що не розглядається питання про введення або про рекомендацію введення таким людям так званої бустерної або додаткової дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози щеплення в 2021 році, такі ж дві дози має отримати в 2022-му», – наголосив він.

Кузін не став прогнозувати, на скільки років може зберегтися необхідність у ревакцинації, але заначив, що це відбуватиметься «на постійній основі».

При цьому він уточнив, що бустерну дозу наразі рекомендуватимуть людям з груп ризику.

«Те, що буде рекомендоване найближчим часом, це введення третьої, додаткової дози, для тих людей, які мають проблеми з імунітетом. Це ті люди, які постійно приймають гормональну терапію, які після трансплантації органів, які мають імуносупресивні стани, первинні імунодефіцити. Для цих людей, ми дійсно розуміємо, що введення повного курсу щеплення, двома дозами, може не призвести до формування повноцінної імунної відповіді. Тому для них буде рекомендовано введення так званої додаткової дози», – зазначив головний санлікар.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні найімовірніше буде бустерне (додаткове) вакцинування від коронавірусного захворювання COVID-19. Він додав, що Україна зараз не на тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації.

Бустерна вакцина – це додаткова доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань, зокрема, проти коронавірусу.