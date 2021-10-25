Патріарх Варфоломій вийшов із лікарні у Вашингтоні

Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні у Вашингтоні після того, як він залишився під наглядом медиків на ніч на початку свого 12-денного візиту до США.

«З радістю повідомляю всім, що нашого духовного батька Його Святість щойно виписали з лікарні. Він почувається добре і готовий продовжити свій офіційний апостольський візит», – повідомив у твітері архієпископ Грецької православної архиєпархії Америки Ельпідофор.

81-річний Варфоломій має зустрітися з президентом Джо Байденом в Білому домі і держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Державному департаменті. Він також збирається відвідати посольство Туреччини у Вашингтоні.

24 жовтня пресслужба архієпархії повідомила, що патріарха Варфоломія госпіталізували в лікарню Університету Джорджа Вашингтона пізно ввечері через погіршення самопочуття.

У пресслужбі це пояснили «довгим перельотом та навантаженим графіком».

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Візит патріарха Варфоломія до Сполучених Штатів триватиме до 3 листопада.