Патріарха Варфоломія госпіталізували в США – Грецька православна архиєпархія в США

Вселенський патріарх Варфоломій потрапив до лікарні в Сполучених Штатах, повідомляє Грецька православна архиєпархія в Америці 24 жовтня.

За повідомленням, самопочуття 81-річного лідера православної церкви погіршилося перед тим, як він мав вирушати на службу в Соборі Святої Софії.

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У пресслужбі це пояснили «довгим перельотом та навантаженим графіком».

«Його лікар порадив йому відпочити і з міркувань обережності його доправлять до Лікарні університету Джорджа Вашингтона для огляду», – йдеться в повідомленні архиєпархії.

Візит патріарха Варфоломія до Сполучених Штатів почався 23 жовтня і має тривати до 3 листопада.