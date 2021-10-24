Патріарха Варфоломія госпіталізували в США – Грецька православна архиєпархія в США

Вселенський патріарх Варфоломій потрапив до лікарні в Сполучених Штатах, повідомляє Грецька православна архиєпархія в Америці 24 жовтня.
За повідомленням, самопочуття 81-річного лідера православної церкви погіршилося перед тим, як він мав вирушати на службу в Соборі Святої Софії.
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У пресслужбі це пояснили «довгим перельотом та навантаженим графіком».
«Його лікар порадив йому відпочити і з міркувань обережності його доправлять до Лікарні університету Джорджа Вашингтона для огляду», – йдеться в повідомленні архиєпархії.
Візит патріарха Варфоломія до Сполучених Штатів почався 23 жовтня і має тривати до 3 листопада.
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