«Помста за томос для України»: глава РПЦ особисто назвав Вселенського патріарха «розкольником»

(Рубрика «Точка зору») Московський патріарх Кирило під час проповіді у Храмі Христа Спасителя 27 вересня 2021 року на свято Воздвиження Хреста Господнього заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій впав у розкол. Про це очільник РПЦ сказав під час нагородження працівників Відділу закордонних церковних зв’язків Російської православної церкви, до сфери відповідальності яких якраз і належала протидія томосу та втриманню України у сфері впливу Москви. Тобто це не обмовка, а свідома заява для активної цільової аудиторії.

До речі, це вперше з вуст Московського патріарха Кирила звучить фраза, що Вселенський патріарх Варфоломій «розкольник». Раніше очільник РПЦ не дозволяв собі таких різких заяв, а такі випади могли демонструвати лише анонімні телеграм-канали чи придворні церковні пропагандисти. Все це вкладається в логіку підготовки Московської патріархії до проголошення анафеми Вселенському патріарху як помсти за те, що він надав томос Православній церкві України, про що я нещодавно писав. Однак у підготовці звинувачень, як завжди, цікава аргументація, адже сам по собі процес надання автокефалії ніяким чином не регламентований канонами, будь-які загальні звинувачення Варфоломія в порушенні канонів були не більш ніж пафосними речами, без реального змісту. При звинуваченнях Вселенського патріарха у розколі найчастіше наводять таку аргументацію: «той, хто співслужив з розкольником, сам стає розкольником». Насправді ж це парафраз 10-го Апостольського правила та другого канону Антіохійського собору і дев’ятого канону Карфагенського собору, які складають корпус канонічного права. Тобто по-суті, це така собі теорія п’яти рукостискань по-православному. Якщо Варфоломій співслужив з розкольниками, то і сам став розкольником. Тобто за логікою Москви, починаючи з 6 січня 2019 року він «розкольник», бо співслужив літургію з главою ПЦУ митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Однак пізніше, 23 червня 2019 року Варфоломій також співслужив з очільником так званої «Православної церкви Америки» митрополитом Тихоном. Так званої, бо її автокефалію визнає Москва, бо сама її й надала, і не визнає цієї автокефалії Константинополь, бо вважає, що тільки він має повноваження видавати автокефалії. Однак щодо канонічності і сану самого Тихона та американського духовенства питань не виникає. Тобто всі визнають його єпископом, просто в Москви та Константинополя немає згоди щодо його суверенності, так би мовити. Таким чином, за логікою Москви, від того часу і Тихон «розкольник», бо співслужив з «розкольником» Варфоломієм. Однак у грудні того ж року сам патріарх Кирило співслужив з митрополитом Тихоном. Тобто від 7 грудня 2019 року патріарх Кирило теж «розкольник». А оскільки патріарх служив багато з ким з єпископату РПЦ, то можна з упевненістю сказати, що у Росії більше немає єпископів-нерозкольників!

Ця вся історія демонструє те, що канонічна позиція Москви слабка і вразлива, і може вдарити і по самій РПЦ. У Російської церкви немає реальних аргументів проти української автокефалії та дій патріарха Варфоломія. Принаймні поки що представники РПЦ таких аргументів не навели. Бо та позиція, яку вони публічно оголошують, не витримує ніякої канонічної критики.

Насправді ж, Вселенський патріарх Варфоломій, вочевидь, готувався до протидії з боку Москви та ретельно вивчав можливість розв’язання українського церковного питання, перед власне самим розв’язанням. Константинопольський патріархат перед тим, як визнавати УПЦ КП та УАПЦ, відновив власну юрисдикцію над Українським Православ’ям – Київською митрополією, а вже потім, на підставі 9 та 17 канонів ІV Вселенського собору, які надають виключне право Константинопольському патріархові бути найвищою апеляційною інстанцією, реабілітував тих, хто не мав церковного спілкування. До речі, Москва ніколи не заперечувала цього права Константинополя. Ба більше, під час церковної кризи в XVII столітті, пов’язаної з реформами патріарха Никона (1605–1681), московити звернулися саме до Константинопольського патріарха, як найвищої інстанції, і він, разом з іншими патріархами, прибув до Москви для вирішення розколу. Чомусь тоді ніхто не казав про «втручання у справи іншої помісної церкви». Тому дуже дивно, що нині хтось каже, що Вселенський патріарх, надавши автокефалію частині своєї церкви, втрутився у справи іншої помісної церкви.