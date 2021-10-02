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«Помста за томос для України»: глава РПЦ особисто назвав Вселенського патріарха «розкольником»

Вселенський патріарх Варфоломій під час IV Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми – там Україна», присвяченого 30-річчю Незалежності України. Київ, 22 серпня 2021 року Фото:ukrinform.ua
(Рубрика «Точка зору»)

Московський патріарх Кирило під час проповіді у Храмі Христа Спасителя 27 вересня 2021 року на свято Воздвиження Хреста Господнього заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій впав у розкол. Про це очільник РПЦ сказав під час нагородження працівників Відділу закордонних церковних зв’язків Російської православної церкви, до сфери відповідальності яких якраз і належала протидія томосу та втриманню України у сфері впливу Москви. Тобто це не обмовка, а свідома заява для активної цільової аудиторії.

Московський патріарх Кирило у Храмі Христа Спасителя, в якому він під час проповіді назвав Вселенського патріарха Варфоломія «розкольником». Москва, 27 вересня 2021 року
Московський патріарх Кирило у Храмі Христа Спасителя, в якому він під час проповіді назвав Вселенського патріарха Варфоломія «розкольником». Москва, 27 вересня 2021 року

До речі, це вперше з вуст Московського патріарха Кирила звучить фраза, що Вселенський патріарх Варфоломій «розкольник». Раніше очільник РПЦ не дозволяв собі таких різких заяв, а такі випади могли демонструвати лише анонімні телеграм-канали чи придворні церковні пропагандисти. Все це вкладається в логіку підготовки Московської патріархії до проголошення анафеми Вселенському патріарху як помсти за те, що він надав томос Православній церкві України, про що я нещодавно писав.

Однак у підготовці звинувачень, як завжди, цікава аргументація, адже сам по собі процес надання автокефалії ніяким чином не регламентований канонами, будь-які загальні звинувачення Варфоломія в порушенні канонів були не більш ніж пафосними речами, без реального змісту. При звинуваченнях Вселенського патріарха у розколі найчастіше наводять таку аргументацію: «той, хто співслужив з розкольником, сам стає розкольником». Насправді ж це парафраз 10-го Апостольського правила та другого канону Антіохійського собору і дев’ятого канону Карфагенського собору, які складають корпус канонічного права.

Тобто по-суті, це така собі теорія п’яти рукостискань по-православному. Якщо Варфоломій співслужив з розкольниками, то і сам став розкольником. Тобто за логікою Москви, починаючи з 6 січня 2019 року він «розкольник», бо співслужив літургію з главою ПЦУ митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

В центрі зліва направо: Вселенський патріарх Варфоломій і глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній. Стамбул, 6 січня 2019 року
В центрі зліва направо: Вселенський патріарх Варфоломій і глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній. Стамбул, 6 січня 2019 року

Однак пізніше, 23 червня 2019 року Варфоломій також співслужив з очільником так званої «Православної церкви Америки» митрополитом Тихоном. Так званої, бо її автокефалію визнає Москва, бо сама її й надала, і не визнає цієї автокефалії Константинополь, бо вважає, що тільки він має повноваження видавати автокефалії. Однак щодо канонічності і сану самого Тихона та американського духовенства питань не виникає. Тобто всі визнають його єпископом, просто в Москви та Константинополя немає згоди щодо його суверенності, так би мовити.

Таким чином, за логікою Москви, від того часу і Тихон «розкольник», бо співслужив з «розкольником» Варфоломієм. Однак у грудні того ж року сам патріарх Кирило співслужив з митрополитом Тихоном. Тобто від 7 грудня 2019 року патріарх Кирило теж «розкольник». А оскільки патріарх служив багато з ким з єпископату РПЦ, то можна з упевненістю сказати, що у Росії більше немає єпископів-нерозкольників!

Митрополит так званої «Православної церкви Америки» Тихон і патріарх Сербський Іриней (зліва направо на першому плані) під час божественної літургії в храмі Христа Спасителя в 10-ту річницю інтронізації Московського патріарха Кирила. Москва, 1 лютого 2019 року
Митрополит так званої «Православної церкви Америки» Тихон і патріарх Сербський Іриней (зліва направо на першому плані) під час божественної літургії в храмі Христа Спасителя в 10-ту річницю інтронізації Московського патріарха Кирила. Москва, 1 лютого 2019 року

Ця вся історія демонструє те, що канонічна позиція Москви слабка і вразлива, і може вдарити і по самій РПЦ. У Російської церкви немає реальних аргументів проти української автокефалії та дій патріарха Варфоломія. Принаймні поки що представники РПЦ таких аргументів не навели. Бо та позиція, яку вони публічно оголошують, не витримує ніякої канонічної критики.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (праворуч) і Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі в резиденції глави ПЦУ. Київ, 21 серпня 2021 року
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (праворуч) і Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі в резиденції глави ПЦУ. Київ, 21 серпня 2021 року
Вселенський патріарх Варфоломій (посередині) і предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній (ліворуч) на території Софійського собору, де вони провели соборну літургію. Київ, 22 серпня 2021 року
Вселенський патріарх Варфоломій (посередині) і предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній (ліворуч) на території Софійського собору, де вони провели соборну літургію. Київ, 22 серпня 2021 року

Насправді ж, Вселенський патріарх Варфоломій, вочевидь, готувався до протидії з боку Москви та ретельно вивчав можливість розв’язання українського церковного питання, перед власне самим розв’язанням.

Константинопольський патріархат перед тим, як визнавати УПЦ КП та УАПЦ, відновив власну юрисдикцію над Українським Православ’ям – Київською митрополією, а вже потім, на підставі 9 та 17 канонів ІV Вселенського собору, які надають виключне право Константинопольському патріархові бути найвищою апеляційною інстанцією, реабілітував тих, хто не мав церковного спілкування.

До речі, Москва ніколи не заперечувала цього права Константинополя. Ба більше, під час церковної кризи в XVII столітті, пов’язаної з реформами патріарха Никона (1605–1681), московити звернулися саме до Константинопольського патріарха, як найвищої інстанції, і він, разом з іншими патріархами, прибув до Москви для вирішення розколу. Чомусь тоді ніхто не казав про «втручання у справи іншої помісної церкви». Тому дуже дивно, що нині хтось каже, що Вселенський патріарх, надавши автокефалію частині своєї церкви, втрутився у справи іншої помісної церкви.

Вселенський патріарх Варфоломій під час IV Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми – там Україна», присвяченого 30-річчю Незалежності України. Київ, 22 серпня 2021 року
Вселенський патріарх Варфоломій під час IV Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми – там Україна», присвяченого 30-річчю Незалежності України. Київ, 22 серпня 2021 року

Дмитро Горєвой – релігієзнавець

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Дмитро Горєвой

    Дмитро Горєвой – релігієзнавець, директор ГО «Центр релігійної безпеки». Керівник проектів та програм Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету. Автор наукових, аналітичних та публіцистичних матеріалів з релігійної тематики. Дописувач порталів Lb.ua, Currenttime.tv

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