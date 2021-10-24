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Патріарх Варфоломій «почувається добре», його планують виписати вранці – архиєпархія

Як повідомили у Грецькій православній архиєпархії, Вселенський патріарх проведе ніч у лікарні для спостережень

Грецька православна архиєпархія в Америці повідомила про стан Вселенського патріарха Варфоломія. За заявою, він «почувається добре».

«Його Всесвятість… за рекомендацією лікарів, проведе ніч у лікарні для спостережень і, як очікується, завтра вранці буде виписаний», – йдеться в повідомленні.

Раніше 24 жовтня пресслужба архиєпархії повідомила, що патріарха Варфоломія госпіталізували через погіршення самопочуття.

У пресслужбі це пояснили «довгим перельотом та навантаженим графіком».

Візит патріарха Варфоломія до Сполучених Штатів почався 23 жовтня і має тривати до 3 листопада.

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