«Не уявляла цього пекла». В Україні переповнені COVID-лікарні, інфіковані пацієнти закликають вакцинуватися

Ситуація з коронавірусом в Україні з кожним днем стає дедалі гіршою. Цього тижня Кабмін присвоїть статус «червоної зони» ще двом областям – Миколаївській та Рівненській. Нині у цій зоні – вже шість регіонів, там діють жорсткі обмеження. Лікарі прогнозують найближчим часом медичний колапс, адже щодня в Україні шпиталізують тисячі людей, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

У лікарні Краматорська Донецької області одночасно лікуються від коронавірусу понад 200 пацієнтів. Усі вони – у тяжкому стані, на кисневій підтримці. Для такої кількості пацієнтів критично не вистачає медиків. Лікарі та медсестри кажуть: вже падають з ніг від навантаження.

Чоловіку, якого привезли на рентген, від нестачі повітря важко говорити. Але через кисневу маску він закликає українців робити щеплення від коронавірусу. «Вакцинуватися треба всім», – каже він.

Це дуже страшно, я теж не вірила

61-річна Лілія Сердюк також шкодує, що не зробила щеплення вчасно. Зараз вона лікується у рівненській лікарні – це за 300 кілометрів від Києва. За кілька днів регіон увійде до «червоної зони».

«Це дуже страшно, я теж не вірила. Навіть новини не хотіла дивитися», – каже вона.

Рівненська лікарня не менш завантажена. Лікарі побоюються колапсу. Тут своя киснева станція, яка виготовляє 400 балонів на день. Але їх уже не завжди вистачає на всіх пацієнтів.

«Я навіть не уявляла цього пекла. Я не могла ходити. Я такого страшного не відчувала. Ви знаєте, яке це страшне?! Але, Боже, дякую лікарям та співробітникам, що вони мене підняли», – каже пацієнтка.

У львівській лікарні зайняті 300 ліжок. «Прошу вас вакцинуватися, люди. Не балуйтеся. Це серйозно. Це не жарти», – каже пацієнт, який у цій лікарні вже десять днів.

Марія не хвора на COVID-19. Але вона вже кілька днів тут з дозволу лікаря доглядає за чоловіком. Після травми він одразу ж підхопив інфекцію та почав задихатися. Обоє з подружжя невакциновані.

«У нього був перелом тазу. Ми були у травматології два тижні. І він взагалі нерухомий. Тільки може лежати на плечах», – розповідає вона.

Днями львівські лікарі ампутували трьом пацієнтам ноги через ускладнення від коронавірусної інфекції. Нерідко, за словами медиків, хвороба спричиняє тромбоз. Особливо у хворих на діабет.

«Тромбози не тільки в кінцівках виникають через «ковід», а й тромбози магістральних судин – тобто легенева артерія. Це призводить до смерті», – каже хірург Андрій Цвік.

За весь час пандемії, за даними МОЗ, від коронавірусу померли майже 65 тисяч українців.