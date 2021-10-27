Львівщина переходить до «червоного» рівня епідемічної небезпеки

З 30 жовтня у Львівській області встановлюється «червоний» рівень епідемічної ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби нового типу. Таке рішення ухвалили 27 жовтня учасники позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Львові та області посилять карантинні обмеження, зокрема, обов’язково потрібно буде носити маски в громадських приміщеннях, транспорті, дотримуватись відстані, заборонено масові заходи, роботу торгових центрів, непродовольчих ринків. Але обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів і заходів – вакциновані.

Люди, які отримали повне вакцинування, зможуть пересуватись у міжрегіональному транспорті.

Сьогодні у Львові відбудеться засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій ухвалять нові правила для «червоної» зони. Невакциновані громадяни можуть вільно придбати продукти, товари першої необхідності, ліки.

За останню добу на Львівщині виявлено понад 1400 нових випадків захворювання на COVID-19, майже половина – у Львові. 13 хворих із таких діагнозом померли. Шпиталізовані протягом доби 317 людей. У реанімації перебувають 209 пацієнтів, із них на апаратах ШВЛ – 68.

Останні дні у пунктах вакцинації утворились черги охочих вакцинуватися. За словами багатьох людей, на їхнє рішення вплинули нові правила карантину. Минулого тижня в окремі дні щодоби вакцинувалися понад 20 тисяч осіб, інформує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

На сьогодні першою дозою вакциновано лише 29% дорослого населення області, двома дозами – 20%. Фахівці центру кажуть, що для досягнення колективного імунітету вакцинованими мають бути 70% дорослого населення.

Для прикладу, у курортному містечку Моршин, де 75% дорослого населення вакциновані двічі, хворі на COVID-19 понад 20 осіб, і немає жодної людини в лікарні, інформує місцева влада. Моршин у квітні цього року увійшов у пілотний проєкт із одночасної вакцинації більшості дорослого населення.