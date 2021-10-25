«На цвинтарях не встигають копати»: як від Росії вимагали випустити людей з резервації без вакцин

«Кремль перекрив кисень», «Дайте доступ до вакцин», «Росія вбиває»: фото переповнених моргів та кладовищ і манекени в сміттєвих мішках оточили у понеділок, 25 жовтня, посольство Росії у Києві. Цей перфоманс влаштували активісти «Восток SOS» та «Народної ради Донеччини та Луганщини, щоб показати, що закриті КПВВ на Донбасі призводять до людських смертей. Через закриті з окупованого боку пункти пропуску тисячи людей не можуть виїхати на підконтрольні українському уряду території для отримання медичної допомоги та вакцинації від ковіду.

Пандемія COVID-19 на окупованих територіях Донбасу набуває рис гуманітарної катастрофи. Лише за «офіційними» даними, рівень смертності від коронавірусної інфекції на окупованій Донеччині сягає 7,8%. Щеплення навіть «Спутником» недоступне для переважної більшості жителів ОРДЛО: це констатують правозахисники та підтверджують співрозмовники Радіо Донбас.Реалії у Донецьку та Луганську.

Бракує медикаментів, необхідних для симптоматичного лікування, кисню, медиків, а також місць у лікарнях, а віднедавна – і у моргах. Люди з непідконтрольних територій Донбасу могли б отримати медичну допомогу на вільній території, але виїхати звідти не можуть – КПВВ закриті: з ОРДО уже понад рік, а з ОРЛО із вересня. Фактично люди стали заручниками бойовиків, які не випускають громадян України, залишаючи їх там помирати, каже співзасновниця «Восток SOS» Олександра Дворецька.

Морги переповнені, на цвинтарях не встигають викопувати могили: це новий концтабір

«Ці «трупи», які ми поклали під стіни російського посольства, символізують те, в якій ситуації опинилися Луганщина та Донеччина. Лікарні мають завалені коридори, морги переповнені, на цвинтарях не встигають викопувати могили. Люди помирають без можливості родичів попрощатися з ними, через те, що закриті КПВВ. Зараз ці території – новий концтабір, який влаштувала Росія за закритими кордонами лінії розмежування», – каже Олександра Дворецька.

Спочатку пункти пропуску були закриті тільки в Донецькій області, де два рази на тиждень і лише через отримання окремого дозволу можна було виїжджати на підконтрольні уряди території. В Луганській області працював пішохідний перехід «Станиця Луганська». Але з початку жовтня окупаційна адміністрація і там перекрила перетин. Ані вакцинація, ані отримання медичної допомоги на підконтрольній українському уряду території не є для бойовиків особливою підставою, щоб пройти.

Акція демонструє позицію громадськості та переселенців, які спілкуються з людьми в окупації, наголошує голова правління громадської організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» Станіслав Федорчук.

Це не звільняє від відповідальності українське керівництво

«Наше бажання - звернути увагу української влади на цей злочин. Росія несе відповідальність за все, що відбувається на окупованій території, однак, це не звільняє від відповідальності українське керівництво робити кроки для того, щоб змінити цю ситуацію. Сьогодні ми вимагали, щоб Генеральна прокуратура нарешті порушила кримінальну справу за фактом ненадання належної медичної допомоги тисячам людей, які перебувають на окупованих територіях. Ми вимагаємо, щоб ці злочини документувалися та потрапили не тільки до українських судів, але й до міжнародного кримінального суду. Адже право на життя передбачає і право на належну медичну допомогу, та право на її отримання, якого немає на окупованій території Донбасу», – розповідає Федорчук.

За його словами, тиждень тому активісти спрямували відкрите звернення до президента Зеленського, прем’єр-міністра Шмигаля, до міністра закордонних справ та спікера Верховної Ради, в якому попросили представити консолідовану позицію України щодо ситуації на окупованих теренах.

«Насправді, це справа України турбуватися про своїх громадян, навіть якщо вони перебувають на окупованих територіях. Ми не можемо гарантувати, що Росія як суб’єкт міжнародного права буде виконувати вимоги України, однак ми можемо зробити все, щоб Росія почувалася незручно, і щоби вона несла відповідальність за вчинені вже злочини», – каже Станіслав Федорчук.

Зараз на окупованих територіях відбувається справжня ковідна катастрофа, стверджує громадський активіст, донеччанин Віталій Овчаренко.

Вони наразі не вакцинують навіть своїм «Спутником»

«Треба намагатися максимально притягти Росію до відповідальності за свої дії. За те, що Росія не відкриває блокпости, за те, що нічого не робить для покращення якості медицини. Вони наразі не вакцинують своїм «Спутником». Перед виборами в держдуму Російської Федерації активно вакцинували несертифікованим «Супутником», але зараз вже не вакцинують навіть ним», – каже Овчаренко.

Активісти наголошують, що продовжать нагадувати про злочини проти жителів окупованих територій не тільки Росії, але й українській владі та міжнародним організаціям доти, доки не відкриються КПВВ, й люди не зможуть отримати адекватну медичну допомогу.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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