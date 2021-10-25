5 «На окупованих частинах Донецької та Луганської областей пандемія COVID-19 набрала катастрофічних масштабів. Вона відбувається на фоні критичної нестачі вакцин, медикаментів та навіть засобів дезінфекції. Російська Федерація не тільки не намагається допомогти мешканцям ОРДЛО, а й відбирає в них чи не єдину можливість врятуватися, заблокувавши їм можливість виїхати на безпечні території України для вакцинації та лікування», – стверджують організатори акції