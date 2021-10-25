Громадські організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» та «Восток-SOS» провели під будівлею посольства Російської Федерації у Києві акцію протесту проти політики ізоляції та ненадання жителям тимчасово окупованих територій адекватної медичної допомоги під час пандемії COVID-19.
«Припиніть вбивати людей»: під посольством Росії активісти вимагали відкрити КПВВ на Донбасі (фоторепортаж)
Громадські організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» та «Восток-SOS» провели під будівлею посольства Російської Федерації у Києві акцію протесту проти політики ізоляції та ненадання жителям тимчасово окупованих територій адекватної медичної допомоги під час пандемії COVID-19.
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