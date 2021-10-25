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«Припиніть вбивати людей»: під посольством Росії активісти вимагали відкрити КПВВ на Донбасі (фоторепортаж)

Громадські організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» та «Восток-SOS» провели під будівлею посольства Російської Федерації у Києві акцію протесту проти політики ізоляції та ненадання жителям тимчасово окупованих територій адекватної медичної допомоги під час пандемії COVID-19.

Участь у протесті взяли, зокрема переселенці з тимчасово окупованих територій
1 Участь у протесті взяли, зокрема переселенці з тимчасово окупованих територій
Протестувальники розмістили на паркані посольства РФ фотографії зі свіжими могилами в ОРДЛО, а також фотографії переповнених тілами загиблих медустанов на тимчасово окупованих територіях
2 Протестувальники розмістили на паркані посольства РФ фотографії зі свіжими могилами в ОРДЛО, а також фотографії переповнених тілами загиблих медустанов на тимчасово окупованих територіях
Учасники акції виклали перед парканом російського посольства у Києві загорнуті у поліетилен символічні &laquo;тіла померлих&raquo;
3 Учасники акції виклали перед парканом російського посольства у Києві загорнуті у поліетилен символічні «тіла померлих»
За словами активістів, таким чином вони хотіли показати всю критичність ситуації, що склалася в ОРДЛО
4 За словами активістів, таким чином вони хотіли показати всю критичність ситуації, що склалася в ОРДЛО
&laquo;На окупованих частинах Донецької та Луганської областей пандемія COVID-19 набрала катастрофічних масштабів. Вона відбувається на фоні критичної нестачі вакцин, медикаментів та навіть засобів дезінфекції. Російська Федерація не тільки не намагається допомогти мешканцям ОРДЛО, а й відбирає в них чи не єдину можливість врятуватися, заблокувавши їм можливість виїхати на безпечні території України для вакцинації та лікування&raquo;, &ndash; стверджують організатори акції
5 «На окупованих частинах Донецької та Луганської областей пандемія COVID-19 набрала катастрофічних масштабів. Вона відбувається на фоні критичної нестачі вакцин, медикаментів та навіть засобів дезінфекції. Російська Федерація не тільки не намагається допомогти мешканцям ОРДЛО, а й відбирає в них чи не єдину можливість врятуватися, заблокувавши їм можливість виїхати на безпечні території України для вакцинації та лікування», – стверджують організатори акції
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Під час протесту учасники акції тримали у руках плакати з написами: &laquo;Росія зробила з Донбасу концтабір&raquo;, &laquo;Росія вбиває&raquo;, &laquo;Кремль перекрив кисень!&raquo; та &laquo;Дайте доступ до вакцин&raquo;
7 Під час протесту учасники акції тримали у руках плакати з написами: «Росія зробила з Донбасу концтабір», «Росія вбиває», «Кремль перекрив кисень!» та «Дайте доступ до вакцин»
На фото: співзасновниця &laquo;Восток-SOS&raquo; Олександра Дворецька
8 На фото: співзасновниця «Восток-SOS» Олександра Дворецька
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На фото: виконавчий директор благодійного фонду &laquo;Восток-SOS&raquo; Костянтин Рєуцький
10 На фото: виконавчий директор благодійного фонду «Восток-SOS» Костянтин Рєуцький
Учасники акції наголошують, що поки на Донбасі не функціонують у повну силу КПВВ, жителі тимчасово окупованих територій ризикують залишитися без належної допомоги під час загострення пандемії коронавірусу
11 Учасники акції наголошують, що поки на Донбасі не функціонують у повну силу КПВВ, жителі тимчасово окупованих територій ризикують залишитися без належної допомоги під час загострення пандемії коронавірусу
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Міністерство закордонних справ України вже висунуло вимогу, щоб Росія забезпечила базові потреби населення на підконтрольних їй територіях, включно з адекватним захистом від коронавірусної хвороби COVID-19, та розблокувала роботу КПВВ на Донбасі
13 Міністерство закордонних справ України вже висунуло вимогу, щоб Росія забезпечила базові потреби населення на підконтрольних їй територіях, включно з адекватним захистом від коронавірусної хвороби COVID-19, та розблокувала роботу КПВВ на Донбасі
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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