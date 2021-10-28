Одещина: через перенавантаження вийшла з ладу киснева станція – її обіцяють полагодити впродовж тижня

У багатопрофільній лікарні в місті Роздільна, Одеська область, 28 жовтня зламалась киснева станція. Вона давала умовно дві тони кисню на добу, половину того, що потребував медичний заклад для лікування «ковідних» пацієнтів. Про це Радіо Свобода розповів анестезіолог лікарні Іван Черненко.

«В нас встановлено чотири кріоциліндри, кожний по пів тони. В цілому вистачає двох циліндрів на добу-півтори. Кріоциліндри використовуємо для важких пацієнтів, решту потреб перекриваємо концентраторами, забрали їх у сімейних лікарів», – повідомив Черненко. Також у лікарні є кисневі балони.

Реанімаційне відділення на 25 ліжок потребує до двох тон кисню на добу, основне «ковідне» на 45 ліжок – також близько двох тон. Станція зламалася три дні тому. Лікар зазначив, що наскільки йому відомо, зламався блок керування станцією.

Читайте також: Люди думають, що їм пощастить. Це їхнє право – анестезіолог про небажання вдягнути маску

У коментарі Радіо Свобода генеральний директор багатопрофільної лікарні Дмитро Кущенко пояснив, що налагодити кисневу станцію мають протягом кількох днів. Принаймні, так пообіцяли технічні спеціалісти.

«Станція розрахована на 15 кубічних метрів. Вона працювала в підсиленому режимі місяць і, напевно, через навантаження припинила працювати. Спеціалісти два дні проводили діагностику кисневої станції. Вони кажуть, що проблема в програмному забезпеченні, її потрібно перепрограмувати. Обіцяють вирішити цю проблему протягом тижня», – повідомив генеральний директор.

Читайте також: Одещина забезпечена медичним киснем для COVID-лікарень – МОЗ

Багатопрофільна лікарня почала приймати ковідних хворих 5 жовтня і з того часу навантаження на станцію значно зросло. Саме з неї отримували кисень апарати неінвазійної кисневної терапії – «сіпап»-маски.

До нової хвилі захворюваності COVID-19 станція забезпечувала реанімацію, пологове та інші відділення. Вона здатна видавати 150 літрів кисню на хвилину, отже, за годину наповнює два кисневі балони, кожен по 6,3 тисячі літрів. Станцію встановили на початку року, а запустили наприкінці весни-на початку літа.