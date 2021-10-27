Одещина забезпечена медичним киснем для COVID-лікарень – МОЗ

Одеса та Одеська область забезпечені медичним киснем і потреби госпіталізованих хворих на COVID-19 у кисневій терапії забезпечуються повністю, повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

«Одеська область зараз перебуває у червоному рівні епіднебезпеки, зараз тут хворіє 33 127 людей. Проте система закладів, які працюють із хворими на COVID-19, здатна забезпечити потребу тих, кому призначили кисневу терапію, відповідним лікуванням. Ми щиро вдячні усім компаніям, які постачають кисень в лікарні Одещини за те, що вони оперативно включаються та реагують на всі прохання медиків», – сказав Олександр Комаріда.

За даними МОЗ, протягом минулої доби у закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 в Одеській області, загалом спожили 18,9 тонни рідкого та 368 балонів газоподібного кисню.

«Протягом 25-27 жовтня область отримала 35 тонн кисню. Також на Одещині працюють підприємства, які виробляють додатково 18 тонн кисню на добу: ТОВ ВКФ «Кріопром» виробляє 12 тонн кисню на добу, та АТ «Одеський припортовий завод», що виробляє 6 тонн кисню на добу. Також до кінця тижня заплановане постачання ще щонайменше 57 тонн кисню протягом найближчих двох днів», – повідомили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що через нестачу кисню в одній з лікерень Одеси вночі пацієнтів перевозили з одного корпусу в інший.

На Одещині з початку пандемії виявлено 184 894 випадків COVID-19 (1477 – за минулу добу), 3 906 людей померли (21 – за минулу добу).