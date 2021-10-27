Через нестачу кисню в одеській лікарні вночі перевозили пацієнтів із COVID-19 з одного корпусу в інший

В Одесі через запізнілу доставку кисню довелось перевозити хворих на COVID-19 з одного відділення лікарні в інше – там було 43 пацієнти у тяжкому стані, 13 з них на апаратах штучної вентиляції легень. Їх перевозили разом із частиною обладнання.

Інцидент у реанімаційному відділенні на вулиці Міхновського стався у «Центрі соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради. Як розповіла журналістам головний лікар закладу Світлана Єсипенко, проблеми із постачанням кисню були впродовж шістьох тижнів.

«Регулярно ми переключались на кисневі балони, що не було правильно для лікування тих, хто був на апаратах ШВЛ або потоковому кисню. Ми інформували обласний департамент охорони здоров’я, що нам вистачить кисню до 16:00, і коли стало зрозуміло, що постачальники не привезуть нам кисень, ми почали готувати пацієнтів до транспортування», – заявила Єсипенко.

За даними обласного департаменту, станом на ранок в кріоциліндрі було 1325 тонн кисню, якого мало вистачити на 12 годин. Пацієнтів вирішили перевезти керівництво лікарні, щоб перестрахуватись і не допустити закінчення кисню. Як пояснив заступник голови департаменту Арам Анташян, машина з киснем приїхала б до лікарні лише о 22:00 через технічні проблеми – зламалась автівка.

«За минулу добу в Одеській області виник різкий дефіцит рідкого кисню – при потребі в 20 тонн було тільки 13. Кисень на Міхновського привезли пізно. Працівники лікарні сказали, що кисню вистачило б до 16:00. Згідно з моєю інформацією, вчора на 8 ранку в кріоциліндрі було 1325 тон рідкого кисню. На добу потреба відділення, враховуючи кількість хворих, 50 ліжок, – 2300 кілограмів. Отже, кисню мало вистачити на 12 годин. Був поставлений туди балонний кисень і були кисневі концентратоори», – заявив Анташян.

Хворих евакуювали з сьомої вечора 26 жовтня до четвертої ранку 27 жовтня – лікарям Центру допомагали бригади швидкої і екстреної допомоги. Їх перевезли до іншого відділення тої ж лікарні, на вулицю Ядова. Там раніше був встановлений кріоциліндр для кисню на 31 тонну – він зараз наповнений наполовину і цього вистачить хворим до 1-2 листопада. Всього в цьому відділенні лікарні зараз перебуває 217 пацієнтів. Стан хворих, яких транспортували вночі, не погіршився, заявила Єсипенко, під час перевезень вони використовували 20 балонів із киснем.

За словами заступника голови одеської ОДА Бориса Волошенкова, проблеми із постачанням кисню пов’язані передусім із загальним дефіцитом кисню на ринку. На Одещині кисень виготовляє два заводи – «Краян» і «Одеський припортовий завод». При цьому доставляють кисень до одеських лікарень три підприємства-агенти – «Лінде Газ», «Кріогенсервіс» і «Кріопром». Вони та інші підприємства-виробники кисню, за словами заступника голови ОДА, не можуть впоратися із усім об’ємом заявок, тому кисень і надходить із запізненнями.

«На території Одеської області виробництвом кисню займався завод «Кислородмаш». Після того, як він припинив своє існування, на його базі виникли «Кріоген Сервіс» і «Кріопром». Вони генерують близько 12 тонн кисню щоденно. Вони мають договори із різними підприємства України. Минулого року ліцензію на медичний кисень отримав ОПЗ – він генерує 6 тонн кисню щоденно. Отже, в Одесі генерували 18 тонн медичного кисню щоденно. В нас була потреба 22-3 тонни, але потім вона зросла до 25-26 тонн, і він компенсувався доставками компанії «Лінде Газ». В них виникли проблеми із підвозом і головний лікар (Світлана Єсипенко) ухвалила рішення перевезти пацієнтів», – заявив Волошенков.

Зараз обласна влада працюватиме над створенням резерву кисню на 20 тонн.