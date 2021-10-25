На Одещині боротися із COVID-19 будуть всі медики-інтерни – голова департаменту охорони здоров’я

В Одеській області досягнута домовленість щодо роботи всіх інтернів регіону в «ковідних» лікарнях. Про це повідомила директорка обласного Департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Одеський національний медичний університет погодився із пропозицією департаменту охорони здоров’я і погодив графік, як будуть навчатися на очній частин інтерни. Їм дозволили онлайн пройти очну частину, а заочно всі інтерни, які зараз навчаються на території Одещини, будуть залучені до «ковідних» лікарень», – повідомила директорка.

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Наразі завантаженість ліжок в лікарнях регіону становить 78%, станом на 25 жовтня доступні 807 вільних ліжок. У департаменті обіцяють додатково розгорнути ліжка в Доброславі, Южному і Великій Михайлівці.

23-24 жовтня Одещину відвідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він перевірив роботу диспетчерської служби, 8-ї міської лікарні і Одеського обласного центру соціально значущих хвороб, де нещодавно за рахунок коштів з державного бюджету розгорнули новий шпиталь.

На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 жовтня погодили резервне фінансування, за рахунок якого в регіоні планують встановити додаткові кисневі станції та кріоциліндри.

«Коли все буде виконано, на території Одещини буде працювати сім станцій, де будуть самі виробляти собі кисень. Сьогодні в повному обсязі так працює Дунайська лікарня, Арцизька і Подільська – тут станції, які вироблять кисень, і забезпечують ліжка в лікарнях», – заявила Одарій-Захар’єва.

За тиждень обмежень «червоної зони» на Одещині вакцинувалось більше 100 тисяч людей, повідомила генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр громадського здоров’я» Оксана Денисенко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. За її словами міністерство поставило їм план в 93 тисячі вакцинованих за тиждень.

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«Всього станом на 25 жовтня вакциновано більше 800 тисяч людей. Тиждень тому першу дозу отримали 17% населення, а сьогодні – більше 21%. Другу дозу отримали вже 17% населення Одещини», – заявила Денисенко.

25 жовтня на Одещині за добу зафіксували 1262 підтверджених випадків ковіду, половина з них в Одесі, з них 42 дитини і семеро медичних працівників. Померло від COVID-19 69 людей.