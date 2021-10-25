Від початку пандемії COVID-19 діагностували у понад 150 тисяч дітей – МОЗ

Від початку пандемії коронавірусу в Україні COVID-19 діагностували у 152 790 дітей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, померли від коронавірусної хвороби 42 дитини.

Зараз на COVID-19 в Україні хворіють понад 29 тисяч дітей.

«З них на стаціонарному лікування перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу та 340 дітей з підозрою COVID-19. Зайнятість ліжок складає, призначених для неповнолітніх із COVID-19 складає 22%», – повідомили у міністерстві.

В Україні протягом минулої доби, 24 жовтня, виявили 14 634 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізували 3912 людини, 4598 – одужали. Померли 330 хворих.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили понад 2,7 мільйона хворих на COVID-19, померли 64 202 людини.