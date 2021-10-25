В Естонії посилили обмеження для невакцинованих від COVID-19

З 25 жовтня в Естонії різко посилюються обмеження для нещеплених від коронавірусної хвороби на участь в громадських заходах і відвідування культурних та спортивних заходів. Ці обмеження будуть діяти щонайменше до 10 січня 2022 року.
Дорослим, які не вакцинувалися і не перехворіли на COVID-19, заборонено на цей час:
- проходити очне навчання, за винятком термінових курсів підвищення кваліфікації і пов’язаних із ними іспитів)
- брати участь в спортивних змаганнях, відвідувати тренування, спортивні і фізкультурні заходи
- відвідувати громадські лазні, спа-салони, басейни, аквацентри
- брати участь в очних конференціях
- відвідувати театри, кінотеатри і концерти, музеї та виставки
- брати участь в розважальних заходах
- відвідувати заклади громадського харчування
- приходити на громадські збори, які проводяться в приміщеннях або на відкритій території в обмеженому просторі
«Доступ невакцинованих осіб до контрольованих заходів і видів діяльності обмежується, оскільки вони піддаються дуже високому ризику зараження і, будучи зараженими, поширюють вірус більше, ніж особи, як мають імунітет до хвороби. Також їм загрожує ризик захворіти у важчій формі і потрапити до лікарні. При цьому навантаження на лікарні зараз вже перебуває на критичному рівні», – пояснює введення нових заходів уряд Естонії.
Також уряд ввів з 25 жовтня обов’язок носити маску для всіх жителів країни: її більше не можна замінювати шарфом, коміром або чимось іншим.
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Людей без масок заборонено допускати в зону торгівлі або обслуговування. Маску також рекомендується носити дітям з 12-річного віку.
За даними Університету Джонса Гопкінса, в Естонії, населення якої становить 1,33 мільйона, загалом зареєстрували 182 039 випадків захворювання на COVID-19, померла 1 461 людина. У країні вже зробили понад 1,415 мільйона доз вакцини.
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