На Херсонщині розгорнуть мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

Мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 розгорнуть на території Каховської центральної міської лікарні у Херсонській області. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«25 жовтня на Херсонщину вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє Мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень міста Каховка. Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення», – розповіли надзвичайники.

Зазначається, що таким чином для лікарні вдасться забезпечити 120 додаткових ліжко-місць для хворих на COVID-19.

В Україні протягом минулої доби, 24 жовтня, виявили 14 634 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізували 3912 людини, 4598 – одужали. Померли 330 хворих.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили понад 2,7 мільйона хворих на COVID-19, померли 64 202 людини.