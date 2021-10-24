Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca

Німеччина безкоштовно передала 7,6 мільйона доз вакцин від коронавірусу іншим країнам. Про це повідомляє DW.

Зокрема, 1,5 мільйона доз вакцини отримала Україна.

Найбільше доз препарату передали В’єтнаму – 2,6 мільйона. Також серед отримувачів: Єгипет, Гана (по 1,2 млн), та Намібія (0,2 млн),

Ще 10 мільйонів доз Німеччина передала міжнародній програмі рівного доступу до лікарських препаратів COVAX, ініційовану Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

В Україні завершили вакцинацію 6 963 577 людей. За цим показником країна посідає одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.